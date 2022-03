Julia Zenko: “Soy una actriz que canta y nunca creyó que esa iba a ser mi profesión”

La invitada de lujo de una nueva edición del Instagram Live de LA BRÚJULA 24 fue nada más y nada menos que Julia Zenko. Una verdadera referente de la cultura artística nacional conversó con Leandro Fernández Suñer en una charla íntima donde repasó su exitosa carrera.

“Estudié canto desde mis 12 años, que mi mamá con una gran visión me llevó a una profesora, eso fue muy importante para mi. En mi adolescencia me anoté en una escuela para ser actriz porque me gusta mucho el teatro y el cine”, resaltó Zenko, durante uno de los segmentos más importantes del diálogo.

No obstante, aclaró que “empecé a cantar casi como un juego, nunca creí que esta iba a ser mi profesión. Pude congeniar y unir ambas cosas. Me empezaron a convocar para hacer teatro musical”.

“Soy una actriz que canta porque lo que tiene que ver con la interpretación para llegar a la gente tiene que ver con lo que le pongo a cada tema”, cerró, en relación a ese aspecto.

