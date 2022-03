“Mareke” pasó por La Brújula 24

El multifacético artista bahiense, Marco Caldironi, conocido como “Mareke”, pasó esta mañana por el estudio mayor de La Brújula 24, en el aire del programa “Vive cada día”.

Con el humor que lo caracteriza, habló de varias cuestiones. Incluso se animó a realizar en vivo algunos de sus más conocidos personajes, como el ex presidente Mauricio Macri o la activista Hebe de Bonafini.

Primero recordó que “hace un tiempo que estoy trabajando en Barcelona. A cada uno la pandemia lo agarró en distintos momentos, de hecho yo estuve en cuarentena con la madre de una amiga que había ido a visitarla y se tuvo que quedar tres meses”.

“España no es primer mundo, es un segundo. De hecho ellos no se consideran Europa. Hay muchas falencias, con cosas que nos asemejan también. Hay varias situaciones con las que estamos familiarizados, las avivadas, las no regulaciones. Vos cruzas una calle y los autos frenan, pero si está en rojo y no pasa nadie, cruzan. Eso en Alemania no pasa. Ahí son hijos del rigor”, sintetizó.

No te pierdas el paso de Mareke por La Brújula 24: