Concejal vive a metros de la casa donde se incautó gran cantidad de droga: “Estamos sorprendidos”

La concejal de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, vive a escasos metros de la vivienda de calle Cerro de la Caballada 412 donde se encontró un voluminoso cargamento de droga y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, expresó sus sensaciones con relación a lo ocurrido durante los últimos minutos del viernes y la madrugada del sábado.

“Fue una sorpresa, el barrio está alborotado. Estaba en casa al momento de los procedimientos, un movimiento inédito en la cuadra. Vivo acá hace casi 20 años y nos llamaba la atención porque hace un mes y medio se había mudado un matrimonio con el que teníamos relación. Luego se volvió a ocupar semanas atrás”, resaltó Rodríguez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, consultado respecto a si conocía a Brisa Aylen Mora –única detenida– resaltó: “A esta chica la había visto una sola vez solo cruzamos un ‘hola’, no sé cómo se movía. Tampoco se veía nada extraño en ese domicilio. Todos nos preguntamos cómo es que ingresaron esa cantidad de droga. Los vecinos que llamaron al 911 y se quedaron como testigos no se explican lo ocurrido y todos estamos inquietos por nuestra seguridad, a partir de la magnitud de lo secuestrado. No obstante, las fuerzas de seguridad nos transmitieron tranquilidad”.

“Todo comenzó por lo que se presumía que era un robo, con una puerta abierta, un auto que salió rápido y que llamó la atención a quienes observaron la situación. Los vecinos de las dos cuadras de esta calle cortada estamos en un grupo de Whatsapp para alertar ante cualquier decisión. Si fue una mexicaneada, no se trató de algo abrupto, pero luego se ataron cabos y se descubrió lo que había en el interior del inmueble. En la cuadra quedó la sensación de que ocurrió algo que uno siempre lee estas noticias, porque no habíamos visto hasta el viernes a la noche nada extraño”, añadió.

Por último, sentenció que “la madrugada del sábado pedimos que patrullen un poco más estas cuadras porque quedó algo de temor. Felicitamos a nuestros vecinos porque estuvieron alerta, sin llegar al extremo de una conducta invasiva, porque estuvieron atentos y creían que algo había ocurrido, pero no un hecho de semejante magnitud”.