Chano alarmó a sus seguidores por su estado durante un show

Chano Moreno Charpentier alarmó a sus seguidores por su estado durante un show en Ituzaingó. El cantante se olvidó la letra de algunos de sus éxitos y se lo vio oscilante sobre el escenario durante una hora.

En las imágenes que se difundieron, Chano aparece mirando hacia un costado con un gesto de incomodidad al olvidar la canción que interpreta junto a su banda. A pesar de que sus fans entonaron las estrofas para alentarlo a seguir, el artista no puede y se acerca al micrófono y se ríe.

“Lamentable como muchas veces usan a los artistas, sabiendo que no están en condiciones de cantar los obligan a subir igual al escenario. Lo único que les importa es la recaudación y compromisos pendientes. ¡Una lástima! Una vez más se repite la misma historia”, expresó un usuario en la red.

Chano se olvidó la letra de una canción y sus fans pidieron que lo ayuden en Twitter

En el video, también se aprecia que Chano Moreno Charpentier está tambaleando y uno de sus músicos se acerca para darle ánimo. Cuando termina el solo de guitarra, el exlíder de Tan Biónica intentar retomar el estribillo pero no lo logra y vuelve a reírse.

“¿Nadie se dio cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show”, sentenció enojada una fan del músico en la red.

“Estuve y me partió el corazón verlo así. Entiendo el aliento del público pero también siento que este tipo de cosas no están buenas para seguir aplaudiéndolo. Repito. Entiendo el aliento, pero creo que ya no sé si es por ahí. No está bien”, agregó otra fan sobre el estado de Chano Moreno Charpentier.

Nadie se dió cuenta que @CHANOTB no podía hacer un recital en ese estado?. Un límite te pido 🤦‍♀️. La #saludmental importa más que dar un buen show. #chano #recital #ituzaingo #teatrodeituzaingo pic.twitter.com/KoYN547G5P — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) March 20, 2022

Recientemente, el cantante volvió a los escenarios a solo meses de haber sido baleado en un turbulento episodio. El regreso a su carrera se dio con tres shows con entradas agotadas en el Luna Park. Sin embargo, ahora el cantante vuelve a generar preocupación.

Fuente: Mdzol