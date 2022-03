TN: ganaron Leonel Pernía y Kirstein, en un domingo difícil para los pilotos bahienses

Siete días victoriosos completó Leonel Pernía, al volver a ganar en el automovilismo argentino, al cruzar la meta del autódromo de Paraná con el Ford Focus de la Clase 3 del Turismo Nacional con el MG-C Pergamino antes que todos, como lo hizo hace una semana con el Renault de TC2000 en Rosario, en una competencia donde el retornado piloto de Bahía Blanca, Juan Pipkin, apenas pudo girar cuatro vueltas.

“No pasé una buena final arriba del auto. Tenía el dilema si ganar o no, pero lo hice por mi equipo y no pude levantar. Por eso, no me permito festejar esta victoria después de una carrera bárbara que hicimos con Antonino. El espíritu deportivo estuvo por encima de la especulación. Así es el sistema”, comentó Pernía, haciendo referencia a la nueva regla del lastre en la categoría este año.

El tandilense se impuso en una pista cara a sus afectos, porque el 6 julio de 2008 ganó por primera vez en el automovilismo argentino, cuando entonces también lo hizo con un auto de la clase mayor de TN, e integraba el equipo de Pablo Arana conduciendo un Chevrolet. Ahora, lo consiguió tras una vibrante competencia con Antonino García, a quien superó en el comienzo de la final, y contuvo sus intentos de recuperar el liderazgo, hasta que el rionegrino acusó un desgaste excesivo en su Ford y se mantuvo segundo.

Facundo Chapur, cerró el podio, pero antes debió lidiar con Jonatan Castellano durante los primero giros, y luego el loberense fue perdiendo rendimiento ante una falla en el motor de su auto que lo fue relegando al sexto puesto, siendo superado por Gastón Iansa y Alfonso Domenech, completando un celebrado «1-2-3-4-5» de la marca del óvalo en la división mayor del TN.

No fue la carrera esperada por Carlos Javier Merlo, quien había marcado el mejor tiempo de clasificación y ganador de la serie, si bien el piloto de Villa Mercedes se mostró conforme con la suma de puntos, terminó 9° tras una maniobra con Sebastián Gómez en la partida que le impidió recuperar terreno. Por delante suyo arribaron el campeón Julián Santero y Ever Franetovich.

Con respecto a José Manuel Urcera, pudo arribar décimo con el Peugeot, y con ello se mantiene al tope del campeonato, y montando en su auto los 50 kilos de lastre hándicap por ganar (como los deberá cargar Pernía).

En el autódromo cordobés «Oscar Cabalén», se realizará la tercera fecha de la temporada 2022 de Turismo Nacional, el 23 y 24 de abril venideros.

TN – Clase 3 – Final – Aut. Paraná

1 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 31:58.0

2 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 0.693

3 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 5.219

4 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 12.61

5 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 12.896

6 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 13.27

7 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 17.039

8 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 17.964

9 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 21.423

10 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 21.901

11 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 23.515

12 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 27.534

13 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 28.035

14 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 29.29

15 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA COROLLA 32.248

16 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 32.5

17 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 34.543

18 110 RUDI BUNDZIAK TOYOTA COROLLA 38.99

19 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 44.646

20 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 48.608

21 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1 Vuelta

22 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 3 Vueltas

23 10 MATIAS MU FORD FOCUS 7 Vueltas

24 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 7 Vueltas

25 148 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA 11 Vueltas

26 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 11 Vueltas

27 166 IGNACIO CHAR TOYOTA COROLLA 11 Vueltas

28 96 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 12 Vueltas

29 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 12 Vueltas

30 95 EMANUEL ABDALA FORD FOCUS 12 Vueltas

31 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 12 Vueltas

32 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 13 Vueltas

33 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 15 Vueltas

34 108 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 15 Vueltas

35 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 16 Vueltas

36 112 JUAN PIPKIN VW VENTO 16 Vueltas

37 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 16 Vueltas

38 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 19 Vueltas

39 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 19 vueltas

Lo que dejó la Clase 2

Con el Peugeot 208 del equipo FF Racing, el chaqueño Damián Kirstein celebró por primera vez en la división menor, tras los abandonos de Marcos Veronesi y el pigüense Fernando Gómez Fredes. En una largada accidentada, el bahiense Sebastián Pérez quedó involucrado en un múltiple accidente que paralizó la actividad por espacio de varios minutos.

Largada accidentada para la final de la #Clase2 del #TNEnParaná. Una falla en el vehículo de @blotta_renzo ocasionó un choque en cadena que hizo flamear la bandera roja.



Mirá #CarrerasArgentinas en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/dKp5ltX0IH — Televisión Pública (@TV_Publica) March 20, 2022

El representante de Villa Ángela, Chaco, alcanzó este resultado tras una férrea disputa con quienes fueron su escolta, Christian Abdala e Ignacio Procacitto, durante la primera parte de la carrera, y luego cuando en el tránsito por la chicana una falla eléctrica en el auto de Fernando Gómez Fredes hizo que el pigüense se retrasara en la fila india, a dos vueltas de la bandera de cuadros.

Antes, Gómez Fredes había aprovechado una merma en la potencia del motor de Marcos Veronesi, quien había liderado en las primeras cinco vueltas de la final que se reinició con largada en movimiento luego del impasse motivado por la colisión múltiple en la primera partida, que involucró a una decena de autos que obstaculizaron la pista en plena recta principal.

Lucas Yerobi arribó en el cuarto puesto, y con ese resultado pasó a encabezar el campeonato; en pista fue seguido por Facundo Leanez, Facundo Bustos, Matías Signorelli, Gómez Fredes, Juan Ignacio Canela y Matías Cravero, completanto el top10 de la competencia final.

1 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 15 25:48.441 2 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 15 25:48.885 0.444 3 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 15 25:52.971 4.530 4 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 15 25:54.509 6.068 5 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 15 25:56.028 7.587 6 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 15 25:56.954 8.513 7 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 15 25:57.881 9.440 8 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 15 25:57.993 9.552 9 3 JUAN I. CANELA VW TREND 15 25:58.740 10.299 10 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 15 25:59.380 10.939 11 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 15 26:00.723 12.282 12 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 15 26:01.469 13.028 13 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 15 26:01.788 13.347 14 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 15 26:03.488 15.047 15 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 15 26:05.091 16.650 16 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 15 26:11.030 22.589 17 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 15 26:11.679 23.238 18 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 15 26:23.176 34.735 19 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 15 27:12.633 1:24.192 20 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 13 22:49.210 2 Vueltas 21 157 TOMAS BERGALLO FIAT ARGO 12 21:23.772 3 Vueltas NC 88 PABLO VILLABERDE FIESTA KINETIC 9 27:52.992 6 Vueltas NC 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 7 15:25.195 8 Vueltas NC 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 6 10:56.243 9 Vueltas NC 77 LUCIANO BUCCI FIAT ARGO 2 4:44.061 13 Vueltas NL 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS NL 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS NL 16 SEBASTIAN PEREZ TOYOTA ETIOS NL 17 MATEO NUNEZ TOYOTA ETIOS NL 29 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS NL 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC NL 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS NL 59 AGUSTIN BONOMO DS3 NL 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC NL 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO NL 72 GUILLERMO TILLITU VW TREND NL 86 FACUNDO DELLA MOTTA TOYOTA ETIOS NL 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS NL 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS NL 136 MARTIN BLASIG NISSAN MARCH NL 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC

En el certamen, como fue apuntado, el fueguino Yerobi cuenta con 52 unidades, y domina la tabla de posiciones por seis sobre Miguel Ciaurro, ganador de la primera carrera en Bahía Blanca, y que terminó en la pista entrerriana 13°. Luego de ubican Cravero, a cinco, y Kirstein a seis.

La próxima fecha de la especialidad será en el fin de semana del 22 al 24 de abril, en el autódromo «Oscar Cabalén», de la provincia de Córdoba.

Fuente: LB24 / Campeones.