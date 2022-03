Guillermo Martínez y su nueva novela: “La tenía pensada desde hace más de 20 años”

El prestigioso escritor bahiense, Guillermo Martínez, dialogó en LA BRÚJULA 24 acerca de la trama de su nueva novela titulada “La Última Vez” y dio detalles de cómo experimentó el proceso de escritura.

“Es una novela que tiene que ver con un escritor muy famoso recluido en Barcelona, del que no se dice en principio el nombre”, comentó Martínez en comunicación con el programa Una Buena Razón.

“Él acaba de terminar la que cree que será su última novela, porque tiene una enfermedad degenerativa terminal, teme incluso no llegar a verla publicada. Entonces hace convocar, a través de su agente literaria, a un crítico joven que logre develar la clave que él cree que ha logrado transmitir en todos sus libros”, explicó acerca de esta obra literaria.

“En las últimas novelas vengo persiguiendo una idea que tiene que ver con la dificultad de la interpretación”, mencionó el bahiense en referencia al particular estilo de sus textos. “Por ejemplo, en esta se juega con la distancia que hay entre lo que el escritor cree que dejó en el texto y con los leen los editores y el público, son todas instancias diferentes de lectura y el texto no permite dar una verdad”, afirmó.

Consultado por lo que se conoce como “el desafío de la página en blanco”, el escritor contó cómo es que lo enfrenta: “Se me ocurre un apunte mental de aquello que quiero escribir; esta novela la tenía pensada desde hace más de 20 años. Llegó el momento de escribirla cuando me dieron el Premio Nadal, estaba en el hotel a punto de salir para la cena y ahí hice unos apuntes sobre ella, fue cuando se me ocurrió la primera frase”.

“Mi problema no es con la página en blanco, sino cuando a uno se le acaba el combustible inicial de lo que pensó a priori y empieza a luchar con el texto”, sostuvo.

“Esta última novela fue muy diferente de las anteriores, la escribí en la pandemia y me propuse retratar algo de esa época de pesadilla. Y desde el principio tuve muy buena sensación respecto a ella, algo que no me pasa en general, en este caso el primer borrador ya se acercaba bastante a la versión final, así que me quedé muy feliz con su proceso de escritura”, concluyó Martínez.