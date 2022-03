“No hacen falta bravuconadas de malevo para bajar la inflación, alcanza con no ser un bruto”

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó duramente esta mañana el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado ayer por amplia mayoría en el Senado y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, apuntó contra el oficialismo y parte de la oposición que alimentan la grieta.

“Es todo muy raro, muy esquizofrénico lo que pasa en el país. El presidente que necesitó de la oposición para aprobar el acuerdo con el Fondo y ahora infla el pecho. No hace falta ninguna guerra para ganarle la batalla a la inflación, alcanza con no ser un bruto porque está todo inventado, hasta tiene un Premio Nobel de Economía, Milton Fridman en 1976”, resaltó Espert, en su charla con el periodista Germán Sasso, al tiempo que añadió: “No es necesario ninguna bravuconada de malevo”.

Además, consideró que “lo que mata la inflación es el dinero, dejar de emitir y generar confianza para que haya ganas de invertir en el país. No se necesita ninguna bravuconada de malevo. No soy adivino, pero lo que se viene son las retenciones al agro, controles de precios con inútiles inundando los comercios. Ayer estaba en el programa de Majul y se contaba del caso de un chino que vendía paquetes de harina que vendía a un precio superior del fijado por el Gobierno y lo multaron”.

“Presentamos un proyecto para que la lucha contra la inflación se dé como se debe. Este es un fenómeno que se explica muy fácilmente, si te sobran papas respecto a la demanda, el precio va a caer porque hay más oferta. Con el dinero pasa lo mismo, va a caer el poder de compra inexorablemente. La oferta viene determinada por el déficit y la demanda de la confianza que se genera como país. Ya está creada la vacuna para erradicar la inflación”, aseveró, en otro segmento de la entrevista radial.

El economista sentó postura sobre la fractura dentro del Gobierno: “Allí sí la guerra está declarada. Cristina no bajó al recinto para el cierre de la sesión de ayer y hasta algunos de sus propios senadores se le dieron vuelta. Ella va a tratar de desentenderse de su gobierno, como buena cobarde que es, pero si Alberto está allí es por su culpa. Cada vez que se quiera ir, hay que traerla para que se haga responsable”.

“Lo que ocurre en Argentina es Macondo, el lugar idílico de García Marquez. Es increíble que el proyecto de acuerdo con el FMI fuera del Ejecutivo y fue salvado por la oposición, sin la Vicepresidenta presente en el recinto. No sé cómo no le da vergüenza a la oposición salvar al Gobierno, si era al revés, a Cambiemos se lo comían crudos”, expresó Espert, con énfasis y elevando el tono de su voz.

No obstante, resaltó: “Quedar preso de la grieta es muy triste, porque el sentimiento de culpa pesa más y no quiere quedar pegado con un posible default. Lo que se votó ayer es un pésimo programa para la gente, había muchas otras cosas para evitar un default, por ejemplo adelantar los préstamos que el Gobierno dice haber conseguido en el exterior, pagar este vencimiento y seguir negociando”.

“Los préstamos con el Fondo y un programa son siameses, por eso Cambiemos sabe que votó un proyecto que disparó la deuda con el FMI. Debió haberse articulado el programa con el Fondo, rechazarlo y volver a plantear un programa, pagando con reservas o desde antes de negociar con el FMI. El drama termina siendo la grieta, hay que salir de allí porque no es la solución. Se resuelve con fuerzas como la nuestra donde no se piensa en que si Macri nos endeudó, se debe aprobar un programa horrible”, añadió.

“Es falso que no haya ajuste, a la gente de laburo la van a reventar a impuestos, cuadruplicando las valuaciones fiscales, nos sacarán los créditos de los bancos porque se los llevará el Estado para lograr el déficit cero y habrá un gran tarifazo, pese a que Alberto parece Gardiner cuando el ministro de Energía le dijo que no va a haber gas en invierno. Nosotros no tenemos la varita mágica, pero proponemos sentido común, copiando a países que tienen un Estado más chico, negocian con el mundo y son más razonables, acá está todo al revés”, cerró.