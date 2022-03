Fernández sobre la inflación: “Nuestra batalla es contra los especuladores”

El presidente Alberto Fernández anunció que el gabinete económico se concentrará en adoptar medidas en contra de la inflación y convocó a todos los sectores empresariales y gremiales a trabajar juntos para frenar el alza de los precios.

“Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”, afirmó.

“He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias”, dijo.

Fernández atribuyó el alza reciente de los precios a los efectos de invasión de Rusia a Ucrania, por el impacto en el precio de productos como el trigo y el aceite de girasol.

La única medida concreta que anunció fue la creación de un fideicomiso para evitar que el repunte de los precios internacionales de los productos alimenticios se traslade a los precios internos.

“Este contexto internacional complica más las cosas, ese problema de la inflación en la Argentina la guerra lo agrava. Tengo la obligación de proteger de esas consecuencias económicas. Nuestro objetivo debe ser garantizar la producción de insumos y asegurar que los precios de consumo más relevante sean más asequibles para las familias”, aseguró en el mensaje.

El mandatario dijo que “confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.