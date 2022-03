Vacunados con Sputnik que viajen al exterior tendrán acceso a cuarta dosis

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó esta mañana que las autoridades sanitarias decidieron permitir la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las personas que necesiten viajar y hayan completado su esquema con el inoculante de origen ruso Sputnik V, aún no avalado a nivel global.

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos, todos los documentos, y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación paras incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó Vizzotti.

Esta situación, dijo en diálogo con Radio Con Vos, “genera una complicación con los viajes” a las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa.

“Nosotros acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, informó, ya que se han visto complicadas por “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”, manifestó.

“Desde Argentina, como tenemos stock de vacunas, para que las reciban todos los que tienen que iniciar o completar el esquema y recibir el refuerzo estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS paras que pueda viajar”, dijo

Estudio subraya la necesidad de las tres dosis por Ómicron

La respuesta inmune inducida por dos dosis de vacunación frente a la variante ómicron de SARS-CoV-2 no es óptima, lo que reafirma la importancia de una tercera dosis como refuerzo, reveló un estudio de científicos argentinos publicado en la prestigiosa revista internacional “The Lancet Infectious Diseases”.

“Para protegerse contra ómicron resulta clave que las personas adultas se apliquen la dosis de refuerzo, en el momento indicado. Varios estudios están demostrando de manera contundente que la tercera dosis aumenta de manera muy significativa el nivel de anticuerpos neutralizantes que bloquean a esta nueva variante”, afirmó la viróloga molecular Andrea Gamarnik, líder del estudio, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del CONICET.

El trabajo publicado es la culminación de un estudio iniciado hace un año, cuando comenzó el programa de vacunación masiva en Argentina. La publicación incluye la información basada en el análisis de muestras de sangre de 100 voluntarios vacunados con dos dosis de la vacuna Sputnik V, que fueron estudiados a lo largo de un año. Los voluntarios recibieron las dos dosis de vacuna entre enero y febrero de 2021.

“En la provincia de Buenos Aires cada decisión tomada en materia de vacunación fue evaluada a partir de la evidencia internacional, y de la evidencia local generada por estudios como éste que realizamos en articulación con prestigiosas instituciones de investigación”, afirmó el también autor del estudio Nicolás Kreplak, médico clínico y Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Una vez que contamos con los resultados de este estudio recién publicado, que comenzó con el primer grupo poblacional vacunado en diciembre de 2020, pudimos evaluar la importancia de dar dosis de refuerzo en población general y definir la mejor ventana de tiempo para ello”, agregó el ministro.

Fuente: Infobae y Prensa Ministerio de Salud