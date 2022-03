TN: pese al fuerte accidente, Ianina Zanazzi aún sueña con debutar el fin de semana

Ianina Zanazzi tenía previsto debutar este fin de semana en la Clase 3 del Turismo Nacional, lo que finalmente no sucedería. El motivo se debe al fuerte golpe que protagonizó mientras hoy entrenaba con el Toyota Corolla en el autódromo de Buenos Aires.

El auto sufrió importantes daños, y fue la misma Zanazzi quien confirmó que no estará corriendo en Paraná. “Lamentablemente no podremos ir a la carrera como resultado de un bombazo hoy en entrenamientos”, escribió en sus redes sociales, donde quedó claro que a pesar del impacto, no sufrió consecuencias importantes en su físico.

Con el paso de las horas fue la misma Ianina Zanazzi quien subió un video dejando abierta la posibilidad de recuperar el auto y así ser de la partida en la segunda fecha del Turismo Nacional.

Fuente: LB24 / Campeones.