Los exportadores de carne continuarán en el programa de cortes a precios populares

Finalmente, las empresas exportadoras que están agrupadas en el Consorcio ABC decidieron continuar en el programa oficial Cortes Cuidados tras la amenaza del Gobierno. Fue tras la reunión tensa que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

“Se abrió un canal de diálogo con el Gobierno y vamos a continuar con al acuerdo”, dijeron desde el Consorcio ABC.

En este sentido, en la reunión que duró aproximadamente una hora y media, le pidieron al funcionario que aporten todas las empresas que exportan para alcanzar las 6.000 toneladas mensuales y no solamente el Consorcio ABC.

La reunión fue más tensa de lo que se esperaba, con un final que no se esperaban los exportadores. Domínguez dio por terminada la reunión de forma intempestiva, levantándose y yéndose del encuentro.

Este martes desde el Consorcio Frigorífico ABC, habían adelantado que desde la semana próxima iban a retirarse del programa que abastece de 6.000 toneladas de carne a precios populares a más de 1.000 bocas de expendio en todo el país.

El Consorcio ABC había decidido retirarse del plan oficial enojado por “la informalidad que hay en la cadena de ganados y carnes” y la falta de transparencia en la asignación de las exportaciones, según precisaron.

Pero enseguida llegó la respuesta del Gobierno. Ese mismo día el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, los intimó a cumplir con la provisión de lo comprometido.

Desde la Secretaría que comanda se redactó una nota de intimación para mantener el “adecuado cumplimiento del abastecimiento” y se estableció un plazo de 48 horas para que los frigoríficos presenten un informe sobre las ventas de los cortes del programa Cortes Cuidados realizadas por sus asociados a todos los miembros involucrados en el programa durante el mes de febrero”.

Desde la dependencia estatal se consideró a la decisión de los exportadores como “unilateral, intempestiva e irrazonable”. Y advirtieron que la decisión del sector privado implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de la Ley de Abastecimiento, acarreando un impacto grave sobre el normal abastecimiento de los cortes de carne referidos en las bocas de expendio de consumo masivo minoritario”.

Y hoy fue el ministro de Agricultura que les advirtió que si no cumplen con lo prometido, iban a cerrar la exportación. “Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”, dijo en su cuenta de Twitter.

El funcionario agregó: “Tomé esta decisión en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1 millón y medio de cabezas”.

Desde la cartera agropecuaria indicaron que en febrero los exportadores enviaron s 2.500 toneladas de las 6.000 que habían comprometido en un primer momento para que se distribuyen en más de 1.000 bocas de todo el país.

También desde el organismo oficial hicieron hincapié en el nuevo esquema para exportar que comenzó en 2022, que se basa en la apertura de las vacas D y E y Toros; compromisos de las cuotas que tiene el país (Hilton, 481, Norteamericana, Kosher a Israel) y Garrón Brazuelo a China. En ese sentido, el acuerdo fijó una meta para el primer cuatrimestre del año en 200,000 toneladas.

Desde el ministerio que conduce Domínguez aseguraron que durante enero se exportaron 52 mil toneladas (res con hueso) y en febrero, unas 62 mil toneladas (res con hueso). Y en lo que va de marzo ya se llevan aprobadas 27.500 toneladas.

“De ese porcentaje, El 82% de las exportaciones corresponde al Consorcio ABC; el 4,5% a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA); el 2,4% a la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA); y el restante 11% fueron cesiones a operadores sin planta”, apuntaron.

En tanto, tocaron el tema de la informalidad en el sector, algo que habían advertido los exportadores que provocó la decisión de salir del programa de precios cuidados. Al respecto, sostuvieron que de los 67 operadores para la exportación, en sólo una empresa se detectó que no había ingresado las divisas por exportación, en una suma de US$12 millones de dólares que representó el 25% de la exportación realizada por la firma.

