Abel Pintos y un emotivo homenaje a sus ancestros: “Le hace bien a mi identidad”

Abel Pintos inició su gira más grande por Uruguay. El martes se subió al escenario del Centro Cultural Rosario en Colonia y comenzó con un tour por siete ciudades del interior uruguayo (ver recuadro) que concluirá el viernes 25 y sábado 26 con dos shows en el Antel Arena.

Antes de su reencuentro con el público uruguayo para presentar su último disco, El amor en mi vida, el músico dialogó con El País de Uruguay.

-Vas a comenzar una gira por varias ciudades uruguayas. ¿Este recorrido por el interior te conecta con aquel Abel adolescente que estaba empezando su carrera y que se presentaba en los festivales de acá?

-Sí, totalmente. Uruguay es un país donde me siento muy querido y ya me lo demostró de muchas maneras, y el hecho de esta recorriendo ciudades por primera vez hace que sienta, en muchos sentidos, que estoy volviendo a dar mis primeros pasos. Sin dudas, esta es mi gira más grande por Uruguay, pero aún siento que me queda mucho por recorrer en este vínculo con el público de allá. Volviendo a tu pregunta, esta gira me conecta con mi primera etapa no solo porque voy a tocar en salas pequeñas y en formato acústico, sino porque también me hace sentir que estoy dando mis primeros pasos después de casi 30 años…

-Imagino que ves a cada ciudad como una nueva conquista musical…

-Creo que más que un tema de conquistas de territorios musicales, yo veo cada visita a Uruguay como una reconexión emocional con mis raíces. Parte de mi familia es de allá porque los Pintos vienen de Uruguay, entonces tengo una relación muy profunda con ustedes. Además, cada vez que voy conozco a un familiar nuevo o a un amigo de mi familia; todo eso le hace muy bien a mi identidad como ser humano.

Abel Pintos se refirió a la importancia de su familia en su nuevo disco

-¿Qué aspectos de tu familia descubriste durante estas visitas a Uruguay?

-Cuando tocamos en Landia, en Canelones, a los días hablé con mi papá y cuando le dije cómo había ido todo, me empezó a contar que gran parte de mi familia viene justamente de Canelones. Es más, si no me equivoco, el abuelo de mi padre vivió en esa región y hay un aljibe que corresponde a él. Así que estoy buscando la manera de acercarme hasta allí en un descanso de la gira. Entonces, ir a Uruguay es una doble aventura: la artística y la de seguir conociendo mi historia.

-Hablando de aventuras, El amor en mi vida, tu último disco, habla de la llegada de la paternidad pero también están las contradicciones de las relaciones amorosas. ¿Cómo surge esa búsqueda?

–Es que la decisión de haber comenzado un camino con mi familia: Mora, mi mujer; Guillermina, mi hija mayor; y Agustín, mi hijo más pequeño. Fue una decisión que sabía que iba a poner a flote muchos sentimientos de toda mi vida, y a la vez entendí que había otras cosas que tenía que soltar o transformar. El disco está atravesado por dolores, rencores, miedos y aceptaciones, porque, para mí, formar una familia no fue un trámite de orden social; fue un proceso emocional y una decisión tomada con mucha consciencia de parte de Mora y de mí, sabiendo que esta era una decisión que nos iba a regalar una de las felicidades más grandes de nuestra vida, pero también nos iba a formar muy en lo profundo. Estos últimos tres años fueron muy movilizantes a nivel emocional.

-Una parte de ese proceso se ve reflejado en “Piedra libre”. Cuando la escuché, me llamó la atención la frase: “Tengo miedo y no lo admito, / no es mentir, solo que no hablo de eso”. ¿Cómo fue el proceso de animarte a hablar del miedo de ser padre, algo que en general se suele callar?

-Lo valioso fue, como dijiste, haber aceptado los miedos. Es importante aceptar que uno va a vivir con esa dosis de miedo y sepa cómo contenerlo para que no termine tiñiéndolo todo y uno se transforme en una persona sobreprotectora. Entonces, a partir de haber aceptado que tengo miedo y que a veces me cuesta admitirlo, eso me permite estar un poco más relajado y hacer foco en las alegrías que me brindan a diario mi familia.

Abel Pintos junto a su hijo Agustín

-Ya qué te mencioné la letra de “Piedra libre”, ¿qué valor tiene cantarle al amor frente a “tanta oscuridad y soledad en el mundo” y frente a tantas canciones que dicen que estar solo es mejor?

-(Hace una pausa) Estoy pensando, porque esa pregunta me dispara muchas cosas. Yo siento que el amor siempre es una revolución, y lo digo desde lo individual antes que lo social: cuando vos te abrís a la experiencia de compartir tu amor con los demás estás logrando algo muy íntimo. Y, entonces, compartir intimidades siempre conlleva miedos porque uno sabe que se va a volver un ser vulnerable. En tanto, el amor no es para blanditos, es para valientes. Es por eso que me gusta hablar del amor, porque siempre es revolucionario.

-Hace años que tenés un tatuaje en el cuello que dice “gratitud”. Hoy, ¿a qué le agradecés?

-La intención de ese tatuaje es reflejar un estado en el que siento haber entrado hace unos años. Y va más allá de los motivos por el que me siento agradecido; me di cuenta de que aún en los momentos difíciles me sentí agradecido de los pocos puntos positivos que podía encontrar en ciertas situaciones.

-¿Tenés algún ejemplo?

-Qué sé yo… Con gente que uno ama y que sufrió mucho en distintos procesos de salud, más que el dolor que sentía, estaba agradecido de poder colaborar de alguna u otra manera a que su tiempo pudiera ser un poquito mejor. En definitiva, en medio de una situación dolorosa y triste, al final del día le agradecía a Dios por brindarle algo a la otra persona.

Rodrigo Guerra / El País / La Nación