Así se vive la movilización por el 8M en Bahía

La Plaza Rivadavia es escenario natural de la movilización 8M en Bahía Blanca.

Integrantes de distintas organizaciones feministas y público en general, se dieron cita en el paseo público céntrico con propuestas artísticas y un fuerte y unificado mensaje de reclamo por derechos que las mujeres no tienen reconocidos en la práctica.

La palabra de una víctima de violencia de género

Florencia, integrante del plenario de las trabajadoras, dijo al móvil de La Brújula 24 que “seguimos en las calles porque estamos cansadas de que todas las cosas caigan sobre las mujeres, de que no haya políticas de género, de que las mujeres no tengamos un refugio si sufrimos de violencia; estamos hartas, estamos cansadas de que nos maten. Seguimos en las calles como desde hace tiempo. El tema del 8M nos conmueve a todas y nos hace salir a la calle porque sinceramente las mujeres estamos hartas”.

“Sabemos que hay 54 femicidios en lo que va del año y Bahía no tiene ningún lugar de contención para las mujeres que sufren violencia. En Bahía no hay una contención y acompañamiento. Lo único que hay es un plan ‘rescate’ de la Municipalidad que te llevan a un lugar tres días; no hay posibilidad de reinserción laboral ni acompañamiento psicológico. Si te vas de tu hogar porque está en violento, tenés que empezar de cero. Es imposible si no te ayuda el Estado”, indicó y agregó: “No puede ser que tengamos un concejo de mujeres y que acá no pase nada. Dónde están las secretarías de género y de las mujeres”.

“La gente piensa que no es para tanto pero nos matan, nos violentan. Yo sufrí violencia. Pasaron dos años y todavía no salió el fallo. No soy optimista y confío que la lucha se gana en la calle”, enfatizó.