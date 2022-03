Sting volvió a cantar Russians, “una súplica por nuestra humanidad común”

El compositor y cantante británico Sting volvió a cantar su tema “Russians” que escribió en plena Guerra Fría. Se refirió al momento actual y pidió ayuda para los refugiados de Ucrania.

El mundo artístico no se ha mantenido al margen del conflicto Ucrania y Rusia, y cada vez son más los referentes de distintas disciplinas los que deciden manifestarse en contra de la guerra. Hace pocas horas fue el turno de Sting, el compositor, cantante y músico británico que gusta involucrarse en las causas políticas con su opinión.

En 1985, Sting lanzó su primer álbum solista titulado “The dream of the blue turtles” (“El sueño de las tortugas azules”) que logró gran suceso con tres o cuatro hits, entre ellos “Russians” (“Rusos”). En su letra, el exlíder de The Police expresaba por entonces el miedos que invadía al mundo la posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Eran los tiempos de la Guerra Fría y el mensaje en formato musical se escuchó en las radios de los cinco continentes, dejando testimonio de algo que afortunadamente no se llegó a concretar. Ahora, 37 años después, el tema vuelve a sonar por iniciativa de su creador.

“Rara vez he cantado esta canción en los muchos años desde que se escribió, porque nunca pensé que volvería a ser relevante. Pero, a la luz de la decisión sangrienta y lamentablemente equivocada de un hombre de invadir a un vecino pacífico e inofensivo, la canción es, una vez más, una súplica por nuestra humanidad común”, inició su mensaje Sting, de 70 años.

“Por los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también por los muchos rusos que protestan por este ultraje a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento: todos nosotros amamos a nuestros hijos. Detengan la guerra”, agregó en su cuenta de Instagram donde decidió compartir su arte, guitarra en mano.

A su vez, el posteo incluye un mensaje para quienes deseen realizar donaciones a los refugiados ucranianos en Polonia, compartió indicaciones, números de teléfono, direcciones de e-mail y dirección postal para todos aquellos que quieran sumarse a la causa.

La versión subtitulada de “Russians”

Fuente: Diario Popular