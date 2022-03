Indignación en Alemania por el bahiense que dice haber sido estafado

Gastón Bossia es un bahiense que aseguró que lo habían estafado con una oferta de trabajo en Alemania, a donde viajó con su esposa e hijo más pequeño, luego de vender todo. La historia que relató llegó a oídos de argentinos en tierras germanas y no a cualquiera sino a los de la familia que le prestó ayuda tras un segundo fracaso laboral, quienes aseguran que el hombre rechazó al menos dos empleos que incluían vivienda y comida.

En el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, Gabriela Fragapane, administradora del grupo en Facebook Argentinos en Alemania dijo que “desde el inicio él habla cosas malas de Alemania. Cuando esta persona se contacta con el grupo, se le pide que venga solo, no con su familia. Él da vuelta la película y engaña. Él quería ganar millones y no es así. Él no quería hacer nada”.

Gabriela expresó su indignación por la versión de los hechos que escuchó de Bossia: “Los engañados somos nosotros”.

Tras perder dos empleos en Alemania, Bossia contacta a Gabriela en búsqueda de ayuda y ella con su esposo Claudio, también argentino, ambos con más de dos décadas en ese país, se dispusieron a darle una mano. Él aseguró que un italiano lo había echado de un trabajo y que las condiciones de la vivienda que les dio no eran aptas y que antes de eso un colombiano de una lavandería lo había estafado con la oferta laboral que lo motivó a irse.

Imágenes del departamento concedido por un italiano en Alemania para Bossia y su familia.

Cortesía: Gabriela Fragapane

Gabriela explica que ayudó a Bossia y a a su familia a llegar a Bühlbaben, localidad donde ellos viven, le consiguieron empleo y vivienda con un amigo albanés que tiene una heladería. “Estuve limpiando con la dueña el departamento que le dieron y el sueldo era, con propina, de casi 2.500 euros mensuales, sin pagar comida ni vivienda”, apuntó.

Imágenes del departamento en Bühlbaben donde vivió Bossia ubicado sobre la heladería.

Foto cortesía de Gabriela Fragapane

A los pocos días comenzaron los problemas pues Bossia rechazó trabajar 10 horas seis días a la semana, pues argumentó que sufre de ataques de pánico y ansiedad y que por ello podía trabajar solo cinco horas y de lunes a viernes.

“Él decía que había vivido 12 años en Alemania y que sabía inglés, alemán e italiano. Pero no habla alemán ni inglés”, relató Gabriela quien tuvo trato con Bossia varios días.

El dueño de la heladería le manifestó que de esa forma no podían continuar y le pidió retirarse del departamento que le había prestado para que viviera con la familia y que estaba en la planta alta del local comercial. Luego de una conversación acordaron que buscara ayuda con los amigos que decía tener en Italia.

Aunque el dueño de la heladería se ofreció a pagar el pasaje en bus para que Bossia y su familia se fuera a Italia, Gabriela y su esposo, por ser quienes había hecho el contacto, decidieron asumir el costo del traslado y les compraron los boletos que le permitieron viajar la semana pasada hasta Italia.

Al llegar a Italia, Bossia cuenta que se encontraba en una situación precaria y que quería regresarse con su familia, pues la vivienda donde estaban era prácticamente una usurpación.

No obstante, Gabriela logró contactarse con la familia que los recibió en Ancona, Italia, quienes aseguran que no vive en una casa usurpada, sino en un espacio que ellos le encontraron con un amigo y que incluso se están encargando de su alimentación.

Desde Italia también le refieren a Gabriela que Bossia sufrió una descompensación por un ataque de pánico y que por esa razón acudió a un centro médico donde aseguró que el amigo que lo recibió en ese país lo había amenazado de muerte y que no quería regresar a ese lugar, por lo que está a la espera de asistencia social por parte del gobierno italiano.