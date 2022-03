Las transformaciones en la fábrica de chocolates que motivó el heredero de Ricardo Fort

Felipe Fort, al igual que su melliza Martita, cumplieron los ansiados 18 años y se metieron de lleno en la empresa familiar, la marca de golosinas FelFort, fundada en 1912 por su bisabuelo, Felipe Fort (1899-1969), de quien heredó su nombre.

Según trascendió, los hijos de Ricardo Fort (1968-2013) se hicieron de numerosos campos y propiedades, tanto en Argentina como en Miami, unos 11 millones de dólares, varios autos de lujo como el famoso Rolls Royce que conducía el empresario y el 33% de las acciones de la empresa.

Metido de lleno en el negocio familiar, el sucesor del Comandante reveló cuáles serán los próximos e importantes cambios que se llevarán adelante en la fábrica de chocolates más conocida del país.

Sucede que, de acuerdo a sus dichos durante una entrevista para el canal Pilo de YouTube, el mellizo de Martita anunció que aumentarán el tamaño del Marroc y las populares frases poéticas del Dos Corazones ya no serían tales.

Felipe Fort brindó una entrevista en la que contó detalles de su desembarco a la fábrica de su familia.

El primer anuncio que hizo Felipe fue el del bocadito de maní. “Más o menos en cuatro meses vamos a agrandar el Marroc, depende del tiempo en el que me ponga a trabajar. Va a ser cuatro veces más grande, cuatro veces más rico, y cuatro veces más caro. Es lo que hay”, adelantó el adolescente con una enorme sonrisa en su rostro.

El hijo del mediático chocolatero, quien al igual que su hermana recibirá un porcentaje de las acciones y ganancias de la empresa, también contó que inventó un dulce que, según sus creencias, será “genial”.

Sin embargo, se negó a revelar mayores detalles al respecto. “Es un secreto, ya va a salir. Tiene que ver algo con el dulce de leche y está dentro de los chocolates. Piensen un poco”, se limitó a decir.

Por otro lado, el joven confesó que su chocolate favorito es el Feeling. De hecho, su devoción es tal por esa golosina, que para él es mejor que el Marroc. “Es muy bueno, recomendable, cómprenlo, cómanlo. Consuman. Yo cuando me voy a dormir tengo al lado de mi cama una caja y me atraganto a Feelings”, aseguró entre risas.

“Cada vez que voy, me doy una vuelta por la fábrica entera y están como las cintas, obviamente tenés que ponerte una gorrita, tapado, guantes, todo… y con mi tío, una vez hicimos una revisión para ver que esté todo bien, y en el sector de Mentitas, ya estaban hechas, frías, y agarramos de un contenedor una cada uno, y me dijo ‘me dejaste con ganas de más’ y nos comimos todo”, recordó.

“Además del Marroc, ¿qué otro chocolate querés agrandar?”, fue otra de las preguntas que le hicieron a Felipe. “El Dos Corazones”, comenzó diciendo el adolescente. Y, acto seguido, indicó: “Y quiero hacer un Dos Corazones con las frases de Ricky”.

Felipe Fort, Gustavo Martínez y Marta Fort. Foto: Archivo

“Ser heredero de la fábrica Fort se siente que podés comer chocolate cuándo quieras y cómo quieras”, concluyó en ese reportaje que, al parecer, fue grabado días antes de la fatídica muerte de Gustavo Martínez, quien fuera la pareja de su padre en el pasado, y tras su fallecimiento, se convirtiera en el tutor legal de él y Martita.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, se había quejado Felipe en un posteo que realizó en sus historias de Instagram luego de la muerte de Gustavo.

Felipe en el último adiós a Gustavo Martínez. Foto: MovilPress

Y, minutos más tarde, aclarado enojado: “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’, faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”.

De acuerdo a las primeras pericias policiales, Martínez se suicidó al arrojarse del piso 21 del edificio en el que vivía junto a Felipe y Martita en el barrio porteño de Belgrano.

Fuente: Clarín