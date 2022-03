El enigmático mensaje de Rocío Marengo que generó múltiples especulaciones

Luego de hacer frente a los rumores de ruptura con Eduardo Fort, Rocio Marengo volvió filosa a las redes sociales y disparó duras palabras pero sin aclarar quién era la destinataria, lo que generó múltiples especulaciones entre sus seguidores.

“¿Vossssss! Hablando de mí? ¿Hablando de gente que quiero? La ‘perfil bajo’ que no pierde oportunidad para salir en la prensa, jajaja. No habla más porque no le ponen el mic”, comenzó diciendo la mediática en su cuenta de Instagram.

“La señora de los velorios encontró sucesora, jaja. Cholulaaaa!!!”. “Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con menores o con los maridos de tus amigas. Fin”, cerró Marengo.

Como era de esperarse, las redes especularon que el mensaje iba dirigido a Karina Antoniale, la ex de su actual pareja, quien había asistido al velatorio de Gustavo Martínez, el tutor legal de los hijos de Ricardo, mientras ella se mostraba disfrutando de la noche con una amiga en Miami.

Rocío y Karina ya se habían cruzado el año pasado, cuando Marengo expuso la crisis con Eduardo en la pista de La Academia de ShowMatch. “Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta”, comenzó diciendo Marengo en plena catarsis pública.

“Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados tratándome de prostituta. Me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas”, arremetió con furia.

“La remo mucho para que después me pongan, ‘la novia de Eduardo Fort’. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada. Si él está enamorado que venga. Si no, chau”, concluyó.

Aunque no volvieron a compartir imágenes juntos, sí se mostraron unidos durante los festejos en Estados Unidos por los 18 años de Martita y Felipe Fort, sobrinos de Eduardo.

Pero las múltiples reacciones a las últimas publicaciones de Marengo en sus redes generaron que la mediática saliera a aclarar los tantos sobre su situación sentimental. “Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber…”, comienza expresando en su cuenta de Instagram. “¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”, cerró contundente.

Fuente: Mdzol