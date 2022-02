Ucraniano radicado en Bahía y su desilusión: “A mi país lo dejaron en banda”

“A mi país lo dejaron en banda”. La expresión surgió de Nicolás, un ciudadano ucraniano que reside en Bahía Blanca, donde trabaja como chapista.

El hombre, que esta tarde conversó con La Brújula 24 en el programa “Nunca es tarde”, tiene a su padre viviendo en Kiev, ciudad que está literalmente rodeada por tropas rusas dispuestas a avanzar, en una escalada bélica tras los bombardeos de los últimos días.

Foto gentileza Clarín.

“Estoy preocupado porque hoy a la mañana hablé con mi padre y era una cosa, y veo en las noticias que la cosa es diferente. Ahora quise comunicarme y no puedo”, expresó Nicolás.

“Tengo varios amigos y compañeros de escuela en Rusia. Hablé con ellos antes de todo esto y me dijeron que no quieren tener problemas con los ucranianos. Son como hermanos. No sé qué es lo que hace Putin. Hay gente que tenía cierto temor por lo que pudiera hacer el presidente ruso, pero no imaginaron que hiciera esto que hizo”, afirmó sobre el conflicto.

“No sé qué quiere Putin”, aseguró también Nicolás.

El entrevistado dijo que la comunidad mundial no tuvo la reacción que él, como ciudadano ucraniano, esperaba.

“Mi papá no se va a ir. Él dijo ‘voy a morir en mi tierra’. Tiene 72 años y es duro como una piedra. No va a cambiar. Le ofrecí venir a la Argentina y no quiso”, señaló.