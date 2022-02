El excanciller argentina Jorge Faurie, aseguró que con la invasión rusa a Ucrania, “(Vladimir) Putin está revalidando títulos que tenía Rusia cuando era la Unión Soviética” y que esta acción debe ser condenada de manera firme por todos los países.

“Claramente (Vladimir) Putin está revalidando títulos que tenía Rusia cuando era la Unión Soviética, el país en el que creció y se formo como un hombre de los servicios de inteligencia”, señaló el diplomático en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Faurie destacó que el presidente ruso tiene “a su vez un frente interno con una economía que no camina. No tienen el bienestar ni el poderío de cuando era la Unión Soviética y está tratando de resaltar esta nueva Rusia, en un mundo donde China los desafía a EEUU en ser la primera potencia y al mismo tiempo ellos tienen que entender que no van de segundos sino terceros o cuartos”.

El excanciller señaló que países “siempre es bueno pedir que cesen las hostilidades militares”, como lo hizo el presidente Alberto Fernández, pero “tenemos que ser más nítidos en la crítica a la agresión rusa (…) que merece el repudio generalizado del mundo”.

Faurie aseguró que con la invasión rusa a territorio ucraniano, Rusia “ha desatendido un principio de la comunidad internacional que es el respeto de la integridad territorial de los otros, no haciendo reclamaciones por la vía de fuerza ni ocupando territorio”.

El diplomático asegura que eso es un tema clave para Argentina, pues es la base legal de la reclamación los derechos del país sobre Las Malvinas, que “fueron desmembradas del territorio nacional”.

Por otro lado, Faurie manifestó su solidaridad con el pueblo ucraniano por el “momento dramático” que viven y destacó que Argentina es el hogar de la mayor cantidad de migrantes ucranianos.

Sobre cómo podría intervenir Estados Unidos en la invasión rusa señaló que los estadounidenses tienen tropas en Europa Occidental como parte de la OTAN, pero “la decisión de activarla no es solo de Estados Unidos, sino de los socios europeos que ahora pensando en su pasado, las guerras mundiales y no salen con una nitidez clara, con una respuesta de fuerza”.

“Es cierto que la fuerza es la última a la que se debe recurrir, pero si Rusia no percibe que hay una voluntad de enfrentarse, va a seguir empujando”.