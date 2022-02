Es de Tres Arroyos y vive en Ucrania: “Nos despertamos con las explosiones”

Marcelo Mack es oriundo de Tres Arroyos, pero desde hace cuatro años está radicado Ivano-Frankivsk, Ucrania, hoy epicentro mundial por la escalada bélica que encabeza Rusia y tiene a la opinión pública en vilo. Antes vivió en Estados Unidos.

Casado con una ucraniana, con hijos y un trabajo estable, Marcelo no tiene en mente volver a la Argentina. Al menos no en lo inmediato. Y si la situación se complica aún más, por cercanía mira a sus vecinos Polonia y Rumania.

“Nos despertamos a las 7 de la mañana con explosiones, aparentemente misiles, estamos a unas 30 cuadras del aeropuerto. Por lo que me dijo mi esposa fueron varias ciudades las bombardeadas, aunque nosotros del este estamos lejos, que es donde están los separatistas”, apuntó

Respecto de lo vivido hasta ahora, dijo que “es una sensación muy fea, horrible. A la madrugada escuchaba aviones y pensaba que estaban practicando. Evidentemente no, ellos sabían que iban a bombardear el aeropuerto y sacaron los aviones. Con mi esposa hablamos de salir con la embajada, pero tenemos acá toda la familia, es difícil tomar la decisión”.

Y agregó: “Salí al banco hoy temprano, a juntar algo del cajero automático, y estaban todos llenos. Tuve que hacer varias operaciones para retirar una cantidad necesaria. En los supermercados ya no hay leche ni pan, y hay que pagar todo con efectivo”.

“Nosotros no tenemos televisor ni radio, solo nos informamos un poco a través de Internet. Todavía no domino bien el idioma, por lo que solo me trasmite mi esposa y la verdad que mucho no queremos mirar porque el estado de nerviosismo que se vive es impresionante”.