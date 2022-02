Cocaína envenenada: la droga que mató a 24 personas no era del “El Paisa” Aquino

La ciencia ha puesto blanco sobre negro y una pericia oficial determinó que la droga secuestrada en la casa de José C. Paz de Joaquín “El Paisa” Aquino no tenía “opiodes”, por ende no está vinculada a la cocaína envenenada que mató a 24 personas e intoxicó a más de 80, y a la que le encontraron carfentanilo, un derivado del fentanilo que se usa para dopar rinocerontes y elefantes.

De la pericia realizada por la Policía Federal surgió en las últimas horas la información que corrobora que en los estupefacientes que se llevaron de la casa del “El Paisa” Aquino el pasado 3 de febrero no había opioides.

Al momento existen dos causas relacionadas a la droga envenenada. Una es investigada por la justicia provincial. En ese expediente hay seis personas procesadas por homicidio y tentativa de homicidio. Se trata de los sospechosos que fueron detenidas en Puerta 8, en Tres de Febrero, el día en que se conocieron las primeras víctimas, y por la que el fiscal Germán Martínez, de la UFI N°16 de San Martín, pide pase al fuero federal.

La droga secuestrada en esos operativos en Puerta 8 fue la que arrojó que tenía carfentanilo: los estudios se hicieron el laboratorio de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires y en el de la Procuración y determinaron la presencia de ese “opioide, cuyos efectos son 10.000 veces más fuertes, o más, que la heroína o el fentanilo”.

n el expediente federal, en tanto, en el que está detenido “El Paisa” Aquino, es llevado adelante por el fiscal Paul Starc y el juzgado de Tres de Febrero de Juan Manuel Cullota. La pericia de la Policía Federal descarta que pueda haber alguna vinculación entre la causa de la cocaína envenenada y la otra que investiga a “El Paisa”.

Según el documento, dentro de las pericias de PFA se realizó un ensayo con “Reactivo de Marquis”. Se trata de un procedimiento especifico utilizado para determinar con que sustancia estaba cortada la cocaína. El resultado dio negativo para opioides.

