La columna de la Ubfal: inician las grabaciones del “Hotel de Pampita”

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió esta mañana las principales noticias del mundo de la farándula, tomando como referencia la última semana fuerte desde el punto de vista teatral en los principales puntos de veraneo del país y los nuevos programas que la televisión abierta lanza para levantar la puntería y mejorar los índices de audiencia.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Se supo que Christian Petersen será el gerente del área de cocina de El hotel de los famosos, el nuevo reality de eltrece que conducirá Pampita junto al Chino Leunis. El programa se empieza a grabar este lunes y podemos anticipar que habrá un gerente general, muy amigo de Pampita, a cargo del establecimiento y los 16 participantes famosos. Será Gabriel Oliveri, quien será el responsable general en el show televisivo de la estancia de Cañuelas donde transcurrirá durante cuatro meses el reality. José María Muscari se sumó a esta propuesta para ser coach emocional de los participantes: Alex Caniggia, Silvina Luna, Rodrigo Noya, Kate Rodriguez, Melody Luz, Lissa Vera, Matilda Blanco, Majo Martino, Walter Queijeiro, Pato Galvan, Imanol Rodriguez, Militta Bora, Sabrina Carballo, Chanchi Estevez, Leo García y Martín Salwe. Y el que volverá a la tv en un rol absolutamente distinto al que lo conocimos será Juan Miceli, quien abandonó el periodismo para dedicarse al paisajismo y será el encargado de los jardines del Hotel donde trabajarán estos famosos en distintas tareas. Todo está por verse”.

“Todo estaba previsto antes del suicidio de Gustavo Martínez. Marta y Felipe Fort planearon celebrar sus 18 años en Los Ángeles y el objetivo será cumplido. Aunque la jefa de prensa, Natalia Román, dijo que el viaje se había pospuesto (para evitar que la prensa fuera a Ezeiza), en la noche de este domingo los hermanos tomaron un vuelo a Miami con amigos, junto a Marisa y desde allí viajarán a California para su festejo. En ese viaje, con varias sorpresas previstas que no podemos anticipar, Gabriel Rydz, pareja de Ricardo Fort durante un año y 8 meses, en el tiempo en que los mellizos nacieron y viajaron con su padre a la Argentina; los acompañará en estos días tan especiales. La idea de Felipe es aprender la profesión de Rydz, afamado empresario de inversiones en bienes raíces, y por eso en oportunidades anteriores se los vio recorriendo importantes propiedades. No para que Feli las comprara, como se dijo, sino para entender cómo trabaja un especialista en bienes raíces”.

“Marcelo Polino informó que Yanina Latorre ya no está en su programa por decisión de la radio. La decisión ya estaba tomada cuando Yanina no regresó a principios de febrero a la radio, como estaba previsto con las autoridades del medio. No quisieron que salga por teléfono y no hubo arreglo. Latorre tiene contrato con la productora Mandarina y presuntamente volverá, pero a la televisión, por América TV junto a Angel de Brito y al cambiar de Multimedio, que se fue de eltrece, y ante el no cumplimiento de su contrato con Mitre, llegó esta medida. En este sábado Mariana Brey reemplazó a Latorre junto al conductor y a Granata. Brey es figura de eltrece porque se incorporará como panelista con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo”.