“En un futuro, quiero retirarme del tenis con mi hija viéndome jugar”

Guido Pella manifestó en las últimas horas que desea volver al circuito. El argentino, inactivo desde octubre de 2021, no tiene fecha clara de regreso pero ansía con tener una buen regreso al circuito y ahora con un extra: en algunos meses nacerá su primera hija. “En un futuro, quiero retirarme con ella viéndome”.

Por su larga inactividad, el mundo del tenis comenzó a sospechar que ya había dejado el tenis para siempre. Sin embargo, ante la consulta en la entrevista con la periodista Soledad Giménez sobre si “se retiró o no”, no dudó: “No. Sino lo hubiera dicho, no tengo problema. Tengo un dolor crónico en la rodilla y estoy tratando de curarlo. Realmente tengo ganas de darme un chance de volver y hacerlo bien; con una hija en el mundo, que me puede dar la perspectiva que necesito para sobrevivir a la jungla (como denomina al circuito ATP). Ojalá en un futuro pueda retirarme con ella viéndome”, manifestó el jugador de 30 años, que semanas después de su último partido recibió la noticia de que su pareja estaba embarazada. Ya conoce que será una nena.

Por su larga inactividad, el mundo del tenis comenzó a sospechar que ya había dejado el tenis para siempre. Sin embargo, ante la consulta en la entrevista con la periodista Soledad Giménez sobre si “se retiró o no”, no dudó: “No. Sino lo hubiera dicho, no tengo problema. Tengo un dolor crónico en la rodilla y estoy tratando de curarlo. Realmente tengo ganas de darme un chance de volver y hacerlo bien; con una hija en el mundo, que me puede dar la perspectiva que necesito para sobrevivir a la jungla (como denomina al circuito ATP). Ojalá en un futuro pueda retirarme con ella viéndome”, manifestó el jugador de 30 años, que semanas después de su último partido recibió la noticia de que su pareja estaba embarazada. Ya conoce que será una nena.

Por su larga inactividad, el mundo del tenis comenzó a sospechar que ya había dejado el tenis para siempre. Sin embargo, ante la consulta en la entrevista con la periodista Soledad Giménez sobre si “se retiró o no”, no dudó: “No. Sino lo hubiera dicho, no tengo problema. Tengo un dolor crónico en la rodilla y estoy tratando de curarlo. Realmente tengo ganas de darme un chance de volver y hacerlo bien; con una hija en el mundo, que me puede dar la perspectiva que necesito para sobrevivir a la jungla (como denomina al circuito ATP). Ojalá en un futuro pueda retirarme con ella viéndome”, manifestó el jugador de 30 años, que semanas después de su último partido recibió la noticia de que su pareja estaba embarazada. Ya conoce que será una nena.

Fuente: ESPN.