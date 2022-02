“Gestapo” antisindical: citan a indagatoria a participantes de la reunión

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó este viernes a indagatoria a los participantes de la reunión conocida como “Gestapo” antisindical. Se trata del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas; el de Infraestructura, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi. La lista también la conforman los empresarios que participaron del encuentro y los ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Darío Biorci, Juan Sebastián Di Stéfano y Diego Dalmau Pereyra.

La información fue confirmada por fuentes judiciales. El magistrado firmó los pedidos de declaración indagatoria al entender que se alcanzó “el grado de sospecha” que requiere la ley para hacerlo, en el marco de la investigación que se inició tras la denuncia de la intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño.

El magistrado armó un cronograma de indagatorias que comenzará el próximo 3 de marzo y se extenderá hasta el 31 de ese mismo mes. Los primeros en ser indagados serán los empresarios que participaron de la reunión que quedó grabada en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, después será el turno de los funcionarios y por último los espías.

