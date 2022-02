Causa atentados: “Es poco frecuente que allanen a abogados”

El allanamiento en las oficinas de la abogada Romina Buamscha, vinculado con la causa por los atentados ocurridos en la ciudad, es un procedimiento poco frecuente y no implica de inmediato que la letrada haya cometido un delito, explicó el presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Rafael Gentili.

“Me sorprendió, siempre nos sorprende, porque no es habitual este tipo de medidas. Son cosas que suceden. Como auxiliares de la Justicia por nuestras manos pasa información que a veces puede resultar de interés de la Justicia sin que ello signifique que uno halla cometido un delito”, comentó Gentilli en el programa Nunca es Tarde.

Buamscha aseguró que la medida se produjo porque ella se presentó en la causa contra Analía Cónsoli para que le restituyan los elementos que le habían incautado en un allanamiento vinculado con los atentados ocurridos en los últimos meses en la ciudad.

“En este caso, como en cualquier otro, hay una presunción de inocencia general, nuestra ley es clara en ese sentido de que solo podemos suspender a un abogado cuando hay una imputación de un delito doloso y en este caso no la hay. No tenemos mucho más por que hacer hasta que avance la investigación”, agregó Gentilli.

El presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca estuvo presente en el allanamiento de esta mañana, una acción que está establecida en la ley del ejercicio de la abogacía y aseguró que se secuestró material informático específicamente de Buamscha y no de otros colegas suyos.

“Estuve como si fuera un testigo más, hoy me tocó a mi, porque estaba previsto temprano en la mañana, pero pudo ser otro representante del Consejo Directivo (…) los detalles los desconozco, porque estuve presenciando la transparencia del proceso. Fue correcto porque no hubo ninguna situación más allá de alguna rispidez, no hubo retiros ni negativas”, afirmó.