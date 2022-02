Seguirán pintando puentes

Golpeador y operador

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, que quedó filmado golpeando a una trabajadora de una empresa de transporte en la Terminal de Santa Clara del Mar.

Además de mostrar su peor costado violento, Schulman fue uno de los operadores que vieron la oportunidad para hacer política, sacando provecho de la causa Facundo Astudillo Castro.

Como tantos otros, al referirse al caso del joven de Pedro Luro, afirmaba: “A Facundo lo desaparecieron en un operativo de control de la cuarentena realizado exclusivamente por la Policía Bonaerense de la zona sur. Las desapariciones forzadas actuales comienzan con un asesinato, es así que, a diferencia de la dictadura y como no hay centros clandestinos, las víctimas son matadas y sus cuerpos escondidos. A partir de allí se desata una dinámica de complicidades”.

Además, también aprovechaba políticamente, subiéndose al carro y disparando contra el gobernador Kicillof, a quien le reclamaba la remoción del ministro de Seguridad: “Está probado que Berni no quiere investigar, por lo tanto su presencia es una señal muy clara a los secuestradores y asesinos”.

Schulman, ahora escrachado este fin de semana por golpeador con un video que habla por sí solo, engrosa el listado de quienes ensuciaron gratuitamente una investigación tal delicada como la de Astudillo Castro.



La fuente de la discordia

Ya se habló de la polémica sobre cómo se realizó la restauración de la fuente de calle Brandsen, casi Darwin. Más allá de las críticas y de las idas y vueltas en redes sociales, de funcionarios, vecinos y militantes, el ex bebedero de caballos quedará así de azul. “No preguntes cosas obvias”, fue la respuesta de un funcionario cuando se le consultó si iba a haber algún cambio estético. ABC del manual político: si te corre la oposición no le darás el gusto.

Lo cierto es que, más allá de la polémica, la Municipalidad trabaja para poner en valor todas fuentes de la ciudad, que se encuentran principalmente en los espacios públicos, y que la mayoría de ellas estaban fuera de servicio. La próxima es la corriente de agua que se encuentra en el Monumento a los Héroes de Malvinas, en el cenotafio de calle Cuyo. La idea es que esté funcionando para el 2 de abril.

¿Quién elegirá el color?



¿Habrá cuarta dosis de vacunas contra el Covid?

Claramente, el tema coronavirus no sale de la agenda cotidiana, más allá de que los números de contagios estén a la baja. Bahía Indiscreta pudo conocer una situación que se viene viviendo en los vacunatorios, y que se notó aún más en la Noche de las Vacunas, y en las escuelas, en donde se comenzó a inocular desde hace una semana. Muchos padres que se acercan a estos lugares piden la tercera dosis para sus hijos, y lo cierto es que aún no está aprobada.

“Los niños y niñas menores a 18 años no pueden recibir tercera dosis sin turno. El esquema completo de ellos son dos dosis. Los adultos responsables a su cargo se están acercando a las escuelas pidiendo eso, e incluso adolescentes van a las postas por su tercera vacuna sin turno, sin saber que no se está colocando. Debe aclararse que para chicas y chicos de 3 a 11 años no hay tercera dosis, salvo que sean inmunocomprometidos”, comentó una fuente sanitaria de Provincia.

Otro dato curioso es la cantidad de gente que consulta ya por su cuarta dosis, demostrando que los antivacuna, o las personas que por diversas razones no se hayan vacunado, son una muy pequeña minoría de la sociedad. “En este punto hay que ser claros. Las personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que hayan sido vacunadas con Sinopharm recibieron una tercera dosis, y también tienen que recibir refuerzo a los cuatro meses. En principio, serían los únicos casos en que está habilitada la cuarta dosis de la vacuna, y se les va a avisar, porque será con turno”.



Oficinas para renovar el carnet

La pandemia ha generado un cuello de botella a la hora de ir a renovar la licencia de conducir. Esto no solo ocurre en Bahía, sino que pasa en las principales ciudades de la Provincia. A muchos se les termina la prórroga dictada por el gobernador, y a otros, directamente se les vence el carnet este año y deben hacer el trámite como antes de que existiera el coronavirus. Por esta razón, el Municipio ampliará en breve la cantidad de oficinas destinadas a ese fin.

“Se va a alquilar el local comercial que está pegado a las actuales oficinas, adentro del Paseo del Sol. Allí se van a instalar cuatro consultorios médicos, dos de ellos para el control oftalmológico y los otros dos para los estudios psicológicos. Y de esa forma, tendríamos que poder duplicar la cantidad de trámites que se vienen haciendo por día”, aseguraron desde la Comuna a Bahía Indiscreta. “Se nos juntan tres vencimientos: los del 2020, que tienen dos años de prórroga; los del 2021, que tienen uno y medio; y los de este año, que no tienen prórroga. Son entre 300 y 350 trámites por día. Para que se tenga una idea de la magnitud, antes de la pandemia atendíamos un promedio de 180 por jornada”.

Cabe destacar que la Comuna está buscando desde hace un tiempo al menos dos médicos clínicos para hacer ese tipo de controles. Se sabe que la falta de este tipo de profesionales no solo se da en los hospitales, inconveniente que esta sección ya ha tratado antes.



Más vuelos a Buenos Aries

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución para que haya más vuelos que unan Bahía Blanca con CABA. Actualmente hay 14 por semana, mientras que antes de la pandemia eran más de 28. Cabe aclarar que esta es una decisión pura y exclusiva de Aerolíneas, que es la empresa que maneja las frecuencias en el aeropuerto bahiense.

Más allá de que pueda o no servir lo que se votó en Concejo, hay otro detalle que podría mejorar un poco el servicio de quienes viajan a Capital, y que es más barato que agregar aviones: hacer que las aeronaves salgan temprano en la primera mañana desde Bahía, y vuelvan en la tarde noche, como ocurría antes de la pandemia. Quienes conocen del tema recuerdan también que el vuelo que pasaba la noche en nuestra ciudad para salir bien tempano estaba siempre lleno.

“Veremos qué se puede lograr. Quizás no les era rentable pagar los hoteles al personal que pasaba la noche en Bahía, pero que ahora el vuelo salga pasado el mediodía, y vuelva a media tarde, no le sirve tanto a lo bahienses ni a los capitalinos, que tienen poco tiempo en el día para hacer sus actividades”, explicó a Indiscreta un conocedor del tema.

Por otra parte, un rumor indica que a mitad de año podría volver un servicio que en su momento funcionó muy bien, el cual recorría la Costa Atlántica: hacía Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro, con llegada a Ushuaia tres veces por semana. “La gente pregunta mucho por esas escalas”.