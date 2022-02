“Hubo pacientes con Covid que estuvieron hasta 90 días en terapia intensiva”

Adolfo Quispe, referente del área de terapia intensiva del Hospital Municipal, expuso en LA BRÚJULA 24 el escenario vinculado con la respuesta sanitaria que están brindando en medio de una tercera ola que pareciera transitar una curva descendente desde hace, al menos, una semana en la ciudad, en consonancia con lo que ocurre en el resto del país.

“En los últimos días, sorpresivamente, hubo una baja notoria de la ocupación de camas de terapia intensiva Covid y eso es alentador. El promedio de días de internación se ubica en dos o tres semanas, más allá de que hay algunos que permanecen mucho más tiempo, algo similar al comportamiento de anteriores olas”, resaltó Quispe, en el programa “Vive Cada Día”.

Además, destacó que “en cuanto a la vacunación, en estas últimas semanas atendimos a 14 pacientes críticos, de las cuales un tercio no se había inmunizado, idéntica fracción para los que tenían el esquema incompleto con una primera dosis y el tercio restante se había aplicado dos que no alcanzó a proteger a esas personas de un cuadro de gravedad”.

“Vale aclarar que el número de camas se redujo casi a la mitad de la logística de olas anteriores. En cuanto al rango de edades tampoco varió, se ubica en un promedio de 62 años, pero lo que sí vimos es que la mayoría de los fallecidos sin llegar a terapia intensiva fueron adultos mayores”, sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Paralelamente, aseguró que “el comportamiento social ha cambiado por el hartazgo de la gente de las medidas de aislamiento. Ómicron no respetó la inmunización con esquemas de dos dosis, por eso es clave que la población esté cubierta con tres”.

“Muchos pacientes que superan el Covid, sobreviviendo a la fase aguda, presentan un compromiso de sus funciones orgánicas por lo que siguen su recuperación en terapia intensiva no Covid, más allá de no tener que respetar el aislamiento estricto. Algunos, incluso, han permanecido en el área de atención crítica hasta 90 días”, detalló, en un índice que no deja de sorprender.

Por último, aseguró que “en cuanto a personal tenemos un recurso humano justo en terapia intensiva por las licencias y los contagios en el equipo de salud fuera de la institución. A eso hay que sumarle el cansancio acumulado desde lo físico y lo psicológico, al tener que doblegar el trabajo en la asistencia”.