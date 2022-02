Palomas, una plaga difícil de controlar

La presencia en grandes cantidades y sin solución de continuidad de palomas, es una temática que genera polémica y diferencia de opiniones. Por un lado están aquellos que pretenden exterminar la especie. Por otro lado, aparecen quienes consideran apropiado “no innovar”. Y el problema sigue.

En la emisión de “Vive cada día”, el columnista de la sección agropecuaria Carlos Bodanza, se refirió a la situación.

“La paloma silvestre no es de acá. Ya hace tiempo que está acá no se puede decir que sea una especie exótica y no tiene predadores. En lugares donde no puede haber este tipo de aves se recurre a halcones u otro tipo de aves rapaces para que al menos las ahuyenten. La reproducción es ilimitada porque comida siempre tienen y comida no les falta, más en ciudades como las nuestras donde hay transporte de cereales”, afirmó Bodanza, médico veterinario.

Dijo que, cuando se habla de elegir una u otra especie animal, no es más que una cuestión de simpatía.

“Si vamos al caso, la paloma es causal de una enorme cantidad de alergias y problemas respiratorios; pueden transmitir la psitacosis. Ni qu´é hablar de la suciedad que generan con sus excrementos en los inmuebles. Terminan siendo un animal tremendamente molesto. Lo que no se puede es no hacer nada. A veces parece que queda más cómodo no hacer nada si le molesta a algunos sectores para que no se nos enoje nadie, y no debería ser así. No hay que pensar en un sector de la comunidad sino en todos. Nadie habla de erradicar especies; sí hay que hablar de control y manejo”, expresó al programa de La Brújula 24.