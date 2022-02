“Está bien fomentar que la gente alquile sus propiedades”

Mariano González Carrasco, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria en Bahía Blanca, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24 en relación a la situación de los inquilinos y la ley vigente.

Cabe recordar que la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, ya comenzó a buscar alternativas para incentivar la oferta de inmuebles y una mejora en la situación de los que tienen que alquilar. “Yo no tengo ahora la solución, pero tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria hacia propietarios para que oferten propiedades”, consideró el funcionario.

Al respecto, González Carrasco dijo que “no creo que sea posible ponerle un palo en la rueda al que la tenga vacía, no lo vería posible. Sí me parece acertado fomentar que la gente ponga en alquiler sus propiedades. En el 2019 tuvimos una ley que no funcionó, aunque se aprobó de forma unánime por todos los bloques. Se hizo una ley nacional para regular los alquileres, con mercados que son totalmente diferentes”.

“Entonces, a una ley nacional muy regulada que no produjo beneficios hay que sumarle una pandemia en el medio. El caso de Bahía Blanca, por ejemplo, tuvimos un 2020 con todos los departamentos para estudiantes que se vaciaron directamente y los pusieron en venta. En noviembre del año pasado la UNS confirmó presencialidad para el 2022 y la cantidad de gente que volvió a fue increíble, pero se encontró con una situación muy diferente. Hoy hay listas de espera para ingresar a departamentos de una habitación en Universitario”, explicó.

Y argumentó: “Fomentar al que alquila tiene que ver con facilitar de alguna manera para que le rinda, estando con todo en blanco. En el caso de los comercios la situación es más liberada, pero la de viviendas es más condicionada”.