Aníbal, duro con Máximo: “¿No te gusta? Esperemos a las elecciones cuando seas presidente”

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández salió a cruzar con fuerza la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Hay una sola cabeza que piensa cómo resolver las cosas, si no te gusta, bueno, esperemos a las próximas elecciones cuando vos seas presidente”. El ministro no mencionó al hijo de la vicepresidenta -aunque por él le preguntaba- pero, fiel a su filoso estilo, el mensaje fue bastante claro.

De esta manera Fernández fue uno de los del ala dura del Gobierno que cuestionó sin disimulos esa determinación del líder de La Cámpora, de la que dijo, además, que “lo sorprendió”.

“Es un dirigente muy importante en la línea de nuestro movimiento político”, comenzó el ministro con tono más componedor en diálogo con C5N. Pero continuó: “Si es lo que él ha entendido que tiene que llevar a la práctica… Lo dijo el Presidente ayer, tiene que resolverlo como lo resolvió en 24 horas para seguir con una estrategia común que comprenda a todos, también a Máximo”.

Consultado sobre la carta que envió el diputado, el ministro dijo que “no le asigna valor” y que en cambio la discusión “se debe dar en la Cámara de Diputados”.

Fue entonces cuando defendió la postura del Presidente: “El (por Máximo) tomó la decisión y listo, no hay mucho por discutir. Alberto intentó convencerlo, no lo pudo hacer y salió a buscar a alguien como lo hizo”.

Cuando le preguntaron sobre si algo así podría afectar de manera interna al Frente de Todos, Aníbal F. lo negó: “No debería. No puede haber 40 cabezas, hay una sola que pieza en cómo resolver los problemas de una determinada manera, ¿no te gusta? Bueno, esperemos a las próximas elecciones cuando vos seas Presidente, qué querés que te diga, no puedo decir otra cosa”, disparó.

Y continuó con su munición pesada: “Lo único que falta es que yo le diga al Presidente que no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero, no sirve eso“.

Sobre cómo considera que se dará el debate en Diputados, el funcionario dijo que muchos oficialistas se mostrarán críticos “pero al final van a votar a favor, no tengo dudas”.

Como parte de su argumento insistió en que la discusión por ciertos temas tienen un límite: “Hay un presidente de la Nación, elegido por la voluntad popular que es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable -impagable para cualquiera porque no te hubiese dado un mango nadie-“, remarcó.

Y siguió: “Esa situación a discutir y poner sobre la marcha la tiene que dar el Presidente. Si se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, todo tiene un límite, cuando no se pueden poner de acuerdo, la decisión la toma el Presidente”.

Y en ese sentido, cerró: “No se puede pelear todos los días por cosas distintas. Llega un momento en que no se discute más y se avanza”.

Sobre el acuerdo con el FMI: “Peleamos con un par de escarbadientes usados”

El titular de la cartera de Seguridad se había referido el domingo pasado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con una contundente figura: “Peleamos con un par de escarbadientes usados, que era todo lo que teníamos y conseguimos todo lo que pudimos”.

Entrevistado por la emisora Radio 10, Aníbal Fernández dijo que “festejarlo es una palabra muy fuerte“, pero sí es un acuerdo al que lo mira “con ganas” y rechazó la idea de que se trate “de un día triste” para el país.

“El día más triste es cuando van por los jubilados“, retrucó, con un tiro por elevación hacia la oposición.

“Algunos dicen ‘el día más triste’. ¿Qué día más triste? El día más triste es el que va por los derechos de los trabajadores, de los viejos, de las mujeres embarazadas, de los pibes con discapacidad. Ese es el día más triste”, insistió.

La negociación desató una crisis en el oficialismo con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados K. Fue reemplazado por Germán Martínez, por decisión presidencial.

