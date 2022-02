Falleció el Dr. Luis Cotter, destacado juez en causas por delitos de lesa humanidad

El ex Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Dr. Luis Alberto Cotter, falleció hoy a los 83 años de edad, quien tuvo un desempeño en la esfera judicial que mereció el reconocimiento de numerosos estamentos públicos y privados.

Por ejemplo durante su vigésimo cuarta sesión ordinaria del año 2012, el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad otorgó un “reconocimiento ciudadano” al ex camarista.

Cotter, nacido en la localidad de Carlos Pellegrini y llegado por primera vez a Bahía a sus trece años, integró desde la recuperación de la democracia la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad. Desde ese espacio, además de dar lugar a las primeras investigaciones vinculadas a los delitos de lesa humanidad perpetrados en la ciudad durante la dictadura, su voto sirvió para la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida, con que el gobierno del ex presidente radical Raúl Alfonsín protegió de la persecución penal a los cuadros medios de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, la Cámara Federal bahiense integrada por Cotter declaró inconstitucionales también a los indultos con los que Carlos Menem favoreció a los comandantes condenados en 1985, completando de ese modo el círculo de impunidad que recién comenzaría a ceder en 2003.

La biografía de Cotter registra otros puntos dignos de mención: durante su permanencia en la Cámara, y pese a las presiones militares, fueron detenidos los entonces generales Azpitarte, Vilas, Catuzzi y Sexton. Ya en la década del ’90, en plena impunidad y a requerimiento de los organismos de derechos humanos que reclamaban por su derecho a conocer el destino de los desaparecidos, se dio comienzo a los denominados “Juicios por la Verdad”, donde se desplegó una intensa tarea de investigación.

Gran parte de la información reunida durante esas dos décadas se constituyó en crucial para el curso de las investigaciones que determinaron el avance de las causas una vez derogadas las leyes de impunidad.

Como antecedentes en materia de reconocimientos públicos, cabe mencionar que en julio de 2007 Cotter fue homenajeado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo nombró “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”.

Un año más tarde, y como consecuencia de una enfermedad que lo obliga a someterse a diversas intervenciones quirúrgicas, el magistrado se acogió a la jubilación, retirándose de la actividad.

“Uno ha sufrido diversos contratiempos, tanto profesionales como personales. Por eso, este reconocimiento reconforta anímicamente”, dijo el ex magistrado al dirigirse a los ediles que lo distinguieron. Durante su alocución, que tuvo lugar minutos antes del desarrollo del Orden del Día previsto, Cotter recordó no sólo a su colega Ignacio Larraza sino también al personal con que contaba la Cámara. También realizó una especial mención al fiscal Hugo Cañón, de quien recordó su particular empeño en el ejercicio de la fiscalía general.

En 2013, en tanto, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo distinguió por la “destacada labor por los Derechos Humanos”.

Los restos del Dr. Cotter, que no serán velados, recibirán sepultura mañana a las 14 horas en el cementerio privado Parque de Paz.