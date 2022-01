Video: por la crisis sanitaria, recorrió 50 kilómetros en camioneta para internar a su madre fracturada

Una aguda crisis sanitaria que parece no tener techo atraviesa Chillar, localidad del partido bonaerense de Azul, a menos de 300 kilómetros de la capital provincial, La Plata.

Vecinos vienen denunciando públicamente el estado de abandono del Hospital Municipal “Dr. Horacio Ferro” debido a que no cuenta con médicos de guardia y faltan ambulancias. De hecho la única unidad móvil, no se puede utilizar para traslados.

La situación expuesta por los pobladores evidenció otro grave capítulo cuando Leticia, una vecina chillarense se cayó, se quebró y su hijo tuvo que trasladarla en el asiento trasero de su camioneta (con las incomodidades propias del acotado espacio) hasta una clínica de la vecina ciudad de Olavarría, cabecera del partido homónimo, distante unos 50 kilómetros.

Pablo Disalvo relató en videos que compartió en sus redes sociales cuando llegó a pedir ayuda por su mamá y en el Hospital le comentan que deberá trasladarla él mismo luego de pedir una ambulancia a Azul (distante unos 60 kilómetros) que nunca llegó. Por eso viajó hasta Olavarría con su mamá dolorida en el asiento trasero de la camioneta.

Posteriormente Disalvo reclamó a la gestión del Municipio azuleño por la situación. “Esta es la desidia (del intendente de Azul Hernán) Bertellys; así estamos señor, así estamos Bertellys, oposición, son todos iguales los políticos; lo único que les interesa es mantener su cargo porque en la actividad privada se cagan todos de hambre, eso es lo único que les interesa, el médico hace todo lo posible, lloraba porque no pueden hacer más nada, esto es un desastre”, señaló.

En el segundo video enfocó la imagen de la ambulancia del hospital estacionada, que no está en condiciones de realizar traslados de un paciente. De hecho el pasado lunes, la unidad se rompió en plena ruta 3 mientras viajaba con una paciente que murió de un infarto antes de arribar a un centro de salud de Azul.

“La llevé en un grito de dolor”

“Estaba viajando para Azul, al frigorífico, cuando me llamaron que mamá se había caído y se había fracturado. Los vecinos la escucharon gritar, llamaron al hospital y fue la ambulancia que anda muy mal”, comenzó describiendo Disalvo cuando se lo consultó desde la redacción de LA BRÚJULA 24.

“En el hospital del pueblo ni siquiera hay rayos. El médico lloraba de la impotencia de no poder hacer nada. Se pidió una ambulancia al municipal de Azul que no llegaba, llamábamos y nadie atendía; así estuvimos dos horas hasta que avisaron que no iban a mandar a nadie”, siguió.

“Gritando y llorando, los doctores le torcieron las piernas para que pueda entrar en el asiento de atrás, acostada. Así la llevé hasta una clínica de Olavarría, en un grito de dolor”, explicó Disalvo.

Ante el cariz de los reclamos y la presión en los medios y las redes sociales, en las últimas horas la Municipalidad de Azul terminó alquilando una unidad de traslado para asignarla al hospital de Chillar.

Fuente: Infoeme y La Brújula 24