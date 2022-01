Zara: “Improvisé una balsa con cubiertas para rescatar a una familia y salí nadando”

Las fuertes lluvias que azotaron repentinamente al sur de la Provincia de Buenos Aires provocaron un caos en sectores del partido Carmen de Patagones, donde el propio intendente, José Luis Zara, protagonizó un rescate de una familia atrapada por las aguas en un precio inundado.

“Hice una especie de balsa con unas cubiertas para rescatar a una familia. Luego salí nadando”, comentó el funcionario en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La familia rescatada estaba compuesta por dos personas, una mujer y un hombre que llamaron a Zara desesperados por no poder salir del predio. “Mientras esperábamos que llegara Defensa Civil me metí hasta el galpón, el agua me llegaba al cuello. Saqué a la mujer por la ventana de la casa junto con un perro y luego al marido, que estaban muy nervioso. Estaban con el agua a la cintura desde las seis de la mañana”, relató el intendente.

Las intensas lluvias causaron inundaciones en otras zonas, causando grandes lagunas en lugares que tuvieron que ser evacuados.

“Hicimos 500 metros hasta llegar a la camioneta en la que yo llegué”, contó Zara, quien detalló que durante un día llovió lo que llovió en todo el año pasado. “Cuando mirás la foto te da miedo la distancia y la profundidad del agua”, indicó el intendente, quien aseguró que es la primera vez que vive una situación como esta.

Zara dijo que estando en el lugar empezó a llover y que ante la incertidumbre del estado de esas personas se lanzó al rescate. “No podía esperar y ese es un bajo, cada vez se iba a llenar más de agua, si seguíamos esperando la gente no sobrevivía”.

Sobre la situación en la tarde de este viernes, refirió que se ha auxiliado a varias familias con frazadas y colchones, y también se está trabajando para despejar las vías de acceso.