Una madre y su beba cayeron en un pozo de residuos cloacales

Florencia está muy indignada. Y no es para menos. Días atrás ella y su pequeña hija de poco más de un año podrían haber protagonizado una tragedia. Y no lo hicieron por un milagro.

Según explicó la damnificada en La Brújula 24, fue el viernes a metros de la Delegación las Villas, ubicada en la esquina de las calles Necochea y Lainez. “Después de tanto susto hoy estamos un poco mejor, pero ahí hace 20 mil años que hay un chapón que tapa una boca cloacal de ABSA que no existe”.

“Yo traía a mi nena de un año y 10 meses de la mano y a dos metros del chapón pisé el suelo y se desmoronó todo. Nos caímos las dos adentro de aguas residuales, con lo que implica”, relató con bronca.

Así estaba el pozo hasta el viernes.

Y agregó, en diálogo con el equipo del programa “Vive cada día”: “Fuimos a la guardia, la nena estuvo en observación y afortunadamente no le pasó nada. De no haber estado mi marido no se cómo habríamos salido, lo que podría haber pasado”.

Florencia y Catalina hoy están un poco mejor.

“De hecho quedó un agujero enorme. Estamos bien, por suerte la sacamos súper barata, Mi hija está toda raspada y tiene un moretón en la pierna, es terrible verla así por la desidia de ABSA. Es difícil dormir, porque más allá de que la sacamos barata pudo ser un desastre. Si esto le pasa a un nene, desaparece”, se lamentó.