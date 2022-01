Jorge D’Onofrio: “Vamos a hablar con cada uno de los intendentes, sin discriminar colores políticos”

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, habló esta mañana con el equipo del programa “Hoy También”, que se emite por LA BRÚJULA 24.

Primero, el funcionario habló de la situación actual, ligada a la ola de calor. “Uno tiene que estar preparado con planes de contingencia. Por suerte, más allá de los problemas registrados en cuanto a cortes de luz, de agua e incendios, hemos estamos preparados y se ve este año con una temporada turística espectacular, y eso no es casualidad”.

“La Provincia se ha preparado con inversiones en las rutas, planes de seguridad para cuidar a la gente, con los esfuerzos que hizo también el Ministerio de Transporte de Nación, el de Turismo. Todo eso nos hace redoblar esfuerzos para que la gente viaje segura en todo momento”, aseveró.

Y dijo que “lo que buscamos, más allá de lo que tiene que ver con soluciones inmediatas, es generar un cambio cultural referente a la seguridad vial. Porque esto no se arregla con multas más caras, se hace con una toma de conciencia de todos. Para esto vamos a empezar con cuestiones básicas como incorporar contenidos de seguridad vial desde el jardín de infantes. Incluso se está pensando una materia para el secundario que sirva como aliciente para sacar la licencia. Yo soy de una generación en la que el primer auto venía sin cinturón y ahora eso no entra en consideración de nadie”.

“Hace poco se podía fumar en cualquier lugar público. Si la humanidad logra generar esos cambios, estoy seguro de que si lo planificamos bien esto va a hacer que en muy poco tiempo hablemos de índices mucho más aceptables”, apuntó.

Más de D´ onofrío en La Brújula 24

Presupuesto caído. “Lo primero que tenemos en claro es la simetría que hay entre el transporte público en el interior con respecto al Conurbano. Es mucho peor la situación del interior, pero con un agravante. Gracias a las grandes decisiones de Macri y Vidal de pasar el subsidio al transporte a las provincias, cuando se repartió ese subsidio no había ningún estudio hecho al respecto, fue a ojo, y que casualidad algunos distritos ligaron más que otros. Por eso estamos trabajando con los equipos técnicos para establecer estructuras de costos y vamos a estar preparados para dar esa discusión con todos los números en la mano. Estoy seguro que este año vamos a poder mejorar esta simetría”.

Presupuesto en Bahía. “Lo que necesitamos saber es recorrido por recorrido para la estructura de costos. Por ejemplo, el boleto en Bahía es de 76 pesos. Si yo tuviera esa tarifa en cualquier línea del AMBA representaría más del 50% de la tarifa, en cambio en Bahía no llega ni al 20. Esto tiene que ver por recorrido y pasajeros. Por eso lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es el costo operativo de una unidad, más allá de la gente que viaje”.

“Vamos a hablar con cada uno de los intendentes sin discriminar colores políticos. Lo que estamos pensando es en los usuarios, que no tienen banderías, tienen necesidades. Así como arranqué la gestión tomando contacto con gremios y entidades de transportes, también lo haré con los Intendentes”.

Alcohol 0. “La noticia que es la ley de tránsito de la provincia imponiendo Alcohol 0 al volante sale en los próximos días y espero poder tratarlo antes del periodo ordinario. Para que esto sea operativo no necesitamos ley nacional para eso. La provincia ya estará en los próximos días teniendo esa legislación. Ha sucedido en algunos municipios que salió por ordenanza, pero es de difícil implementación porque una ordenanza no puede imponer lo que la ley no pide. Más allá de todo eso, el dato a destacar en que en aquellas provincias donde rige la medida ha bajado considerablemente el consumo”.