“Algo pasa con la energía desde hace muchos años en el país y nadie nos da una explicación”

El experimentado periodista Alberto Amato, que en las últimas horas publicó una nota titulada “Los mismos cortes, las mismas recetas y el mismo desastre energético, nada cambia”, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

En esa crónica, publicada en el portal Infobae, el profesional relata el “drama energético que atraviesa al país desde hace más de medio siglo, y atravesó gobiernos democráticos de diferente signo, dictaduras, dictablandas y dictadurísimas”. “Y los parches y excusas para paliar los efectos del desastre se repiten. Poco para un Gobierno que hoy proclama la reconstrucción argentina”, señala.

En enero de 1989 ya se tomaban las mismas medidas que en la actualidad



Al respecto, Amato comentó que “yo tengo una edad muy alta como para haber sido chico hace 60 años, cuando vivíamos con cortes periódicos. Éramos menos habitantes, había menos demanda energética, no existían los acondicionadores de aire. Y pasaba lo mismo”.

“Yo vivía en Liniers y no hubo gas natural hasta el año 60. Éramos unos afortunados porque a dos cuadras de mi casa había una fábrica de jabón, entonces no cortaban en ese sector para que no se pierda la producción. Pero a unas cuadras había cortes que no se anunciaban por ningún lado. Es decir que esto viene de hace muchísimos años”, dijo el reconocido periodista gráfico.

“La energía es como la libertad, porque cuando te falta sabés lo que perdiste”

Y agregó: “Y nos ha pasado con todo tipo de gobiernos. Algo sucede con la energía desde hace muchos años y nadie nos da una explicación. “La energía es como la libertad, porque cuando falta sabés lo que perdiste. El desarrollo en la Argentina es inalcanzable por muchas razones, no lo podemos alcanzar porque no tenemos luz o agua, o nos falta gas. Yo creo que es algo más, pero no puedo saber qué . Tampoco hay una política clara, no hay un órgano del Estado de control. ¿Dónde está el nudo de la crisis? está ahí”.

“Hay algunos adelantos importantes, tendientes a dar rápidas soluciones, que nosotros las implementamos para atrás. Una de esas es el uso de las grabadoras, porque nunca te atiende nadie”, refirió entre risas. Y consideró: “Tienen que pedir disculpas y listo”.