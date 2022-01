Cortes de luz: casi no se consiguen generadores para alquilar en Bahía

Los cortes de luz complican la situación de miles de bahienses, en especial aquellos que tienen comercio, y deben descartar su mercadería perecedera y que necesita del frío de las heladeras y freezers. La ola de calor tampoco contribuye para tal fin y en un día en el que se esperan 44 grados de máxima, la desesperación cunde en el ambiente, con vecinos que averiguan para alquilar grupos electrógenos que mitiguen el impacto.

“El último generador que nos quedaba lo estamos usando ahora nosotros porque nos acabamos de quedar sin luz. Los equipos se alquilan por día y, cuanto más tiempo los tenés, más baja el precio. Un equipo de 3,5 kba cuesta por día 2400 pesos, uno de 6,5 kba asciende a $2780 y el de 7,5 kba trepa hasta $3300”, resaltó Claudio, desde Pueyrredón al 300, donde funciona su local comercial dedicado a tal fin.

Además, en el programa “Vive Cada Día” que se emite por LA BRÚJULA 24, agregó que “tenemos un técnico en electricidad, especialista en instalación. Él te brinda una serie de detalles sencillos que puede llevar adelante cualquier vecino. La persona que alquila se lleva el equipo, los cables y la información con las instrucciones detalladas para un buen funcionamiento. Son todos monofásicos”.

“El equipo más chico que se ofrece se usa para una heladera, un aire acondicionado que consuma poca energía cuyas especificaciones constan en el manual que traen de fábrica y eventualmente un televisor. Cuando lo alquilamos, lo probamos delante del cliente y si alguien no dice la verdad respecto de para qué lo quiere usar, no se rompe, pero no va a funcionar correctamente”, concluyó el profesional.