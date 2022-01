Reclamo argentino contra dichos “denigratorios” del secretario de Defensa británico

La Cancillería emitió este 11 de enero un rechazo oficial a los dichos del secretario del secretario de Defensa británico, Ben Wallace, quien calificó de “matones” a los argentinos durante la Guerra de las Malvinas.

“Sus amenazas beligerantes y referencias denigratorias hacia nuestro país son incompatibles con la relación diplomática existente”, dijo Cancillería en un comunicado.

“Nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones, defender a los que no pueden defenderse a sí mismos y a nuestros valores”, dijo Wallace en declaraciones recogidas por el diario The Daily Telegraph.

El jefe de Defensa británico aseguró que iba a defender las Malvinas de “los matones”

“La distancia no disuadirá a Gran Bretaña, ni lo hará la escala del desafío. La historia está plagada de consecuencias de aquellos que subestimaron esta pequeña isla. El general Galtieri no fue diferente”, agregó el funcionario británico en el marco del Día de Margaret Thatcher y meses antes de cumplirse 40 años de la guerra.

“Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre Malvinas en el marco del derecho internacional y por la vía pacífica y diplomática, por lo que las referencias del Secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables”, remarcó Cancillería.

El gobierno finalizó su declaración reclamando al Reino Unido “dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU que instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”.

Reino Unido transportó 31 armas nucleares a las islas durante la Guerra de Malvinas

Este 2022 se cumplen 40 años de la guerra de 74 días por las Islas Malvinas, que comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio. Durante el enfrentamiento murieron 255 británicos y 3 civiles isleños, y 649 militares argentinos.

Hablando antes del aniversario, un portavoz del gobierno isleño dijo: “Los isleños de las Islas Malvinas continúan estando profundamente agradecidos por el fuerte apoyo que el gobierno del Reino Unido continúa brindando, al reconocer nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra elección de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”.