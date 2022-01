Así despidió el Indio Solari a Martín Carrizo, su baterista “gracioso y valiente”

Carlos el Indio Solari usó sus redes sociales para despedir a quien fuera su baterista y amigo, Martín Carrizo, fallecido esta mañana a los 50 años. El hermano de Caramelito había sido diagnosticado hace cinco años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa.

El ex líder de Patricio Rey los Redonditos de Ricota publicó en su cuenta de Twitter una foto de él con su colega y un texto escrito en cursiva: “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”.

Además de tocar en ANIMAL y con Gustavo Cerati, el hermano de la conductora infantil trabajó con Solari, con quien llegó a entablar una profunda amistad. En más de una ocasión el Indio lo definió como “el mejor baterista de la Argentina” y apenas se hizo público el diagnóstico, no dudó en sumarse a la campaña para ayudarlo, incluso en el 2019 brindó un show a beneficio de Carrizo con su banda Los fundamentalistas del aire acondicionado, en el estadio Islas Malvinas.

Cuando abrió su cuenta de Instagram, uno de los primeros posteos del Indio fue un video en el que justamente hablaba de la situación de su colega.

“Estoy hablando para pedirle un favor muy grande a todos, sobre todo en este momento en el que la economía no anda muy bien para ver si podemos darle un empujoncito a Martín Carrizo”, señaló el cantante.

“Ustedes deben conocerlo como el mejor baterista de la Argentina, tiene un espíritu colosal, está peleando mucho. Pero tiene una enfermedad muy compleja que necesita tratarse en el exterior, es muy costoso. De cualquier manera estoy agradecido a quienes han difundido la dirección a la que hay que dirigirse para aportar y a todos los que puedan replicar este problema para que se entere la mayor cantidad de gente posible, yo les agradezco muchísimo”, afirmó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en ese momento y pidió: “Vamos a ver cómo entre todos podemos darle un empujoncito para que vuelva a poder vivir tranquilo, con dignidad. Les mando un gran cariño a todos y le agradezco de antemano a los que puedan colaborar con esto. Gracias por todo”.

Fuente: Infobae