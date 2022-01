Tras los atentados, crearán una Brigada de Explosivos de la Federal en Bahía

La comitiva oficial que envió a esta ciudad el gobernador Axel Kicillof anunció este mediodía la creación de una Brigada de Explosivos que dependerá de la Policía Federal.

La sucesión de cuatro atentados en pocos meses ocurridos en Bahía Blanca hizo que las autoridades tanto bonaerenses como nacionales consideraran la necesidad de ubicar en territorio una dependencia que se ocupe específicamente de ese tipo de delitos, cuestión que quedó confirmada a partir de lo señalado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

“Es un hecho gravísimo (el atentado en el frente del domicilio particular de Núñez Fariña) pero forma parte de una serie de hechos que se han sucedido en los meses y que tienen un hilo conductor: la violencia y que afecta no solamente a las víctimas sino también al sistema institucional y democrático. Se utilizan instrumentos que estamos queriendo desterrar en la Argentina, como es la violencia, con lo que quieren generar terror en el país y en las víctimas y miedo en las autoridades para que decidan hacer cosas o no hacer cosas. Y no lo vamos a permitir”, afirmó Alak.

“Tenemos confianza en que la Justicia va a investigar con celeridad estos hechos. Queremos transmitir tranquilidad a quienes fueron damnificados y a toda la comunidad de Bahía Blanca que está atemorizada por estos sucesos”, agregó.

“Junto con los trabajadores de la salud, ellos son héroes”

A su turno Nicolás Kreplak, titular del Ministerio de Salud provincial, destacó la labor que desde hace dos años vienen llevando adelante tanto Núñez Fariña como Laureano Alimenti.

“Junto con los trabajadores de la salud, ellos son héroes; son quienes han sido responsables de los momentos más difíciles. Todos los actores y representantes de la ciudad son los grandes protagonistas de esta época. Han salvado vidas como no se ha visto en momentos históricos”, señaló.

“Estos atentados llevan demasiado tiempo sin aclararse y de ninguna manera pueden sentirse no estar acompañados; deben saber que están y van a seguir estando siendo protegidos”, aseguró Kreplak.