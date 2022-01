Joaquín Arbe, de Chubut, es el argentino que ha corrido un maratón en menos tiempo. Un récord que tenía 27 años y que rompió el pasado diciembre. En el Instagram Live de La Brújula 24, el deportista contó cómo es su vida y cómo se las arregló para salir adelante ya que “en Argentina nadie apoya a los atletas hasta que empiezan a dar resultados”.

Arbe representó al país en los Juego Olímpicos de Tokio 2020, pero un año antes de eso era prácticamente un desconocido. “Mi vida dio un cambio grande cuando hice la marca para los Juegos, hasta 2019 no tenía el apoyo que tengo ahora. No tenía una marca que me auspiciara, era tratar de buscar, sí o sí, dos carreras por mes para poder pagar la luz, el gas y comprarle las cosas a mis nenes”, comentó en la charla.

“En 2019 pude hacer mi primera firma con una marca deportiva y aparecieron las becas, conseguí sponsor de suplemento, ya no pagaba por zapatillas. Allí fue donde me pude ir acomodando”, relató.

Arbe aseguró que el proceso de formación de muchos atletas como él es difícil por la falta de apoyos. “Argentina siempre apoya al deportista cuando ya está dando resultados buenos, nadie lo ayuda en el proceso. Cuando ya te ven que tenés lo logros importantes recién es cuando te aceptan. Es dificil conseguir apoyo en el camino”.

Por esa razón este atleta de 30 años se ve como un trabajador del atletismo: “No tengo el apoyo fijo mensual de un trabajo. Tomo el atletismo como un trabajo y trato de sacarle el mayor provecho a lo que me toque ir a correr. Si tengo que elegir entre un campeonato nacional 10k donde me dan una medalla y una carrera 10k en mi barrio donde me dan 10 pesos, voy a a ir por los 10 pesos, porque es plata que se gana, si no me deja ganancia no me conviene”.

“Lo tomo como un trabajo con la responsabilidad de que tengo que salir a entrenar todos los días, sé que si entreno bien voy a dar la pelea, siempre voy a tratar de buscar la carrera que me sea más rentable. Yo no puedo estar haciendo una carrera de buena onda o prepararme tres meses para una carrera que no agarre plata, porque si no en mi casa me van a echar”, concluyó.

Arbe compartió su experiencia de participar en unos Juegos Olímpicos, sus comienzos, cómo está construyendo su casa gracias a lo que le enseñó su abuelo de albañilería, su opinión sobre “la moda” del running y lo que espera de su carrera deportiva en los próximos años.

Podés ver el video completo del Instagram Live haciendo clic aquí.