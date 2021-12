Sorpresa en el homenaje a las víctimas de Cromañón: “Pato” Fontanet cantó en el Obelisco

Patricio “Pato” Fontanet, ex líder de Callejeros, se hizo presente de forma sorpresiva en el homenaje a las víctimas, por los 17 años de la tragedia de Cromañón, donde el 30 de diciembre del 2004 murieron 194 personas y unas 1.500 resultaron heridas.

El cantante comenzó a tocar con su banda “Don Osvaldo” a las 19.30 y se despidió poco antes de las 20.

“Muchísimas gracias a la gente que arma todo esto por acordarse siempre. Muchísimas gracias. Salud, loco. Buenas noches”, cerró su participación Fontanet.

“Los integrantes de Callejeros fueron, son y serán inocentes. A partir de hoy algunos de ellos van a recuperar el lugar que les arrebataron”, había dicho un sobreviviente en la presentación del show.

El homenaje que tuvo como protagonista a Fontanet fue organizado por “No nos cuenten Cromañón”, una agrupación de sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia.

“En este día abrazamos a cada [email protected] de [email protected] sobrevivientes. [email protected] esperamos desde las 18 hs en el Obelisco, el lugar que supimos construir para pasar este día sin culpa de sentirnos bien y homenajear a cada uno de los pibes y las Pibas que ya no están. No Olvidar, Siempre Resistir”, postearon en Facebook para llamar a la marcha.

Según figura en la página Web de No Nos Cuenten, la organización nació en 2007 “ante la necesidad de una presencia en la opinión pública que no estaba cubierta”.

“Esto ocurre debido a que las agrupaciones y asociaciones civiles existentes en ese momento, no representaban los argumentos y reclamos que, como testigos y sobrevivientes de la Tragedia, siempre consideramos como justos, haciendo eje en la ineludible responsabilidad Estatal y la de sus funcionarios corruptos, mientras que de algunos sectores se intentó siempre criminalizar a la Juventud”, detallan.

Además, asegura que el objetivo de la organización es “construir mirando hacia el futuro” a partir de la experiencia traumática que vivieron.

“Creemos necesario para que la Sociedad entienda las verdaderas causas por las que ocurrió la Tragedia y de esta forma evitemos que otro Cromañón vuelva a ocurrir”, concluye.

Una tragedia con 194 muertes

El 30 de diciembre de 2004, 194 personas, en su mayoría jóvenes, murieron al quedar atrapadas en el boliche gerenciado por Omar Chabán. El fuego comenzó luego de que una bengala impactara contra el la mediasombra que cubría el techo del lugar.

Fontanet fue condenado a 7 años de prisión. Recuperó la libertad en 2018. Era el último de los condenados por el incendio que aún cumplía su pena en prisión. Antes habían sido beneficiados con la libertad condicional el bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy.

También fue condenado Chabán, quien murió en 2014. En una primera instancia lo sentenciaron a 20 años de cárcel, aunque luego le bajaron la pena a 10.

También fueron condenadas dos funcionarias del Gobierno de la ciudad involucradas en la habilitación irregular del boliche.

Larga jornada de homenajes

La jornada comenzó al mediodía en la zona del santuario que recuerda a las víctimas, situado en cercanías a donde funcionó el local bailable de Bartolomé Mitre al 3000, donde se realizaron trabajos de restauración a una serie de murales que fueron declarados de interés por la Legislatura porteña.

A las 16 hubo en la Plaza de Mayo una “pincelada” a cargo de artistas y posteriormente la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones que agrupan a familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.

A las 19, con la consigna “Las zapatillas siguen marchando” arrancó una movilización hacia el santuario, donde a las 20 estaba prevista la actuación de la agrupación de percusión La Chilinga.

El acto en el Obelisco, que tuvo como protagonista central a Fontanet, comenzó a las 18 y contó con la participación de varias bandas.

El descargo de Nacho Girón

El periodista Nacho Girón, quien en más de una oportunidad aseguró que la tragedia le “cambió la vida” y cuyas investigaciones sobre el uso de pirotecnia en los recitales sirvieron como prueba y testimonio en el juicio por Cromañón, se quejó por la presencia de Fontanet en el homenaje a las víctimas.

“¿Cumplió su condena? SÍ”, arrancó un hilo de Twitter dedicado al ex líder de Callejeros. “Pero como persona que estuvo ahí, que investigó, que declaró, que acompañó… me parece repugnante. Y me banco la que venga. Memoria y respeto a 17 años de la tragedia evitable de Cromañón”, señaló Girón.

“Hay numerosas pruebas en la causa Cromañón que demuestran que la Banda de Fontanet fue organizadora y que después mintieron sistemáticamente y ocultaron pruebas para decir que no lo eran”, explicó el periodista.

Luego aseguró que la causa “pasó por todas las instancias judiciales y demostró que ellos, con la excusa de la autogestión, organizaron absolutamente todo. Y es más, está probado que fueron laxos en los controles y dejaron pasar la pirotecnia mortal”.

“DESDE YA: jamás diría que fueran a matar a alguien, menos a sus propios familiares, es una locura pensar eso. Pero quedaron en el medio de una cadena de negligencias que mató a 194 personas”, continuó.

Y concluyó: “Culpable el Estado y sus funcionarios que dejó habilitado un lugar que tenía capacidad para 1031 personas. Culpable Chabán, desde ya. Culpables nosotros, generación descerebrada que con bengalas exigía ser más importante que los artistas. Pero no jodamos: culpables también ELLOS”.

