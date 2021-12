“Me dijo que el marido la tenía cansada hablándole de su hija”, contó una testigo

Débora Alaniz, de 45 años, es la mujer que en la tarde de ayer se arrojó de un camión en movimiento cuando transitaba sobre el kilómetro 11 de la Ruta 33. Hoy sigue internada en el Hospital Municipal.

Fuentes consultadas por La Brújula 24 indicaron que presenta una contusión pulmonar izquierda y excoriaciones en hemitórax izquierdo. Los estudios de imágenes de cerebro y columna arrojaron resultados normales, al igual que la ecografía abdominal.

Pero más allá de eso, los interrogantes siguen vigentes. Mercedes iba en otro auto, justo atrás del camión en el que circulaba Alaniz como acompañante de su pareja, José María Muñoz. Y vio como la mujer se arrojaba.

“Es como que ya venía nervioso el chofer, nos cruzó medio loquito y nosotros veníamos con precaución porque la ruta estaba tremenda. En el kilómetro 11 había una curva y empezó a aminorar. Ahí es donde la chica se tira. Nos bajamos, fuimos a ver y ella no se movía, nos desesperamos con mi amiga”, recordó.

Y agregó: “Mientras yo llamaba al 911 ella empezó a moverse y le pregunté por qué se había tirado. Me explicó que el marido la tenía cansada hablando de la hija. Le dije que el tipo no valía la pena y él me empezó a gritar a mí, a decirme que ella era una loca que se había tirado sola. Después la mujer lo reconoció”.

“Estaba muy golpeada por todos lados. Cayó sobre el pasto, no fue sobre la ruta de casualidad. Con mi amiga llorábamos las dos, el tipo estaba sacado pero era algo lógico. Estimo yo que él no la tiró, es mi apreciación”, sintetizó.