El coreógrafo Marcelo Iripino se va del país

Durante los años 90, el coreógrafo Marcelo Iripino saltó a la fama por su desempeño como tal en el show de Susana Giménez donde la ayudó con los musicales y las programaciones artísticas.

Luego abandonó el programa para dedicarse al teatro y así lo hizo con notable éxito. Sin embargo, ahora lo deja todo para tomar rumbo a instalarse en Estados Unidos. Esta información fue comunicada a través de una entrevista breve que le realizaron en Intrusos en el espectáculo.

Antes del inicio de la pandemia imperante del coronavirus, Marcelo y su esposo tenían planes para radicarse en Miami, pero debieron suspenderlos por el cierre de fronteras. Ahora ya se les entregaron la tarjeta verde para poder trabajar y así lo harán.

Por último, expresó: “Soy un tipo muy soñador, me gustaría conducir un programa como el de Don Francisco, tengo todas las posibilidades y chances de hacerlo. Yo siempre lo vi, me gusta cantar, bailar y me gusta el show y me veo haciendo un programa así, no sé si será en Miami. Si después no nos sale nada, no importa, con mi marido somos felices y vamos a buscar eso. Estamos juntos hace 35 años, una vida y lo que nos quede… ¡Esperemos que Dios nos dé salud y mucha paz!”.

Fuente: Diario Hoy