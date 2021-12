De Leo, sobre la reelección de los intendentes: “La perpetuidad es mala y frena la alternancia”

El senador bahiense Andrés De Leo (Juntos) votó en contra de la modificación a la Ley que limita las reelecciones, en disidencia con el resto de su propio bloque. En La Brújula TV abordó el tema que se robó la atención de la opinión pública a partir de lo ocurrido en la sesión del Congreso.

“En realidad la ley que votamos en 2016 era clara y contundente: que los cargos que había iniciado en 2015, y obviamente los posteriores, iban a poder tener una sola reelección. Hubo algunos intentos por querer derribarla, pero no se pudo”, indicó De Leo, al inicio de la entrevista.

Además, explicó que “una mala reglamentación en nuestro gobierno habilitó una trampa de intendentes pidiendo licencia y así se podían volver a presentar en 2023. Eso es cierto y había que corregirlo, el problema es que con esta corrección que apunta a 20 intendentes, que usando un atajo, una trampa, estaban esquivando esa limitación hoy esa mala ley que ha sido lamentablemente sancionada no solo legitima a esos 20 sino que le va a permitir a 90 intendentes presentarse a una nueva reelección y a muchos legisladores que me incluye pero ya he dicho que no lo voy a hacer, y a muchos concejales”.

“El otro dato que es más preocupante es que esta ley terminó siendo acompañada por quienes están propiciando su derogación. Esta ley que tenía vigencia ahora queda con respirador artificial. El riesgo que corremos es que quienes no quieren los límites a la reelección, ahora van a tener cuatro años más para terminar de derribar esta ley. Yo los respeto, porque tienen una posición pública, nosotros tenemos una distinta: creemos en el republicanismo, en la alternancia, en la limitación de poderes”, resaltó el referente de “Lilita” Carrió en la Sexta Sección.

En paralelo, no esquivó la controversia: “Tenemos una diferencia en nuestro bloque en este sentido por diversas razones. Hemos sido minoría, pero lamentablemente esto es lo que va a terminar pasando y nosotros tenemos responsabilidades políticas frente a nuestro electorado, el partido y personales, porque uno asume determinada posición y por eso no hemos seguido el criterio de la mayoría del bloque, porque entendemos que es un retroceso institucional, porque entendemos que nos puede dañar con nuestro propio electorado”.

“Está claro que la perpetuidad es mala para la República, frena la alternancia y va en sentido contrario a como viene avanzando el mundo. Eso no implica el fin de la vida política, tiene un valor agregado la persona que tiene experiencia, lo que se busca es generar alternancia, que no fue solo una ley de Juntos, la acompañó el Frente Renovador y un grupo del Peronismo Republicano que no está en el Frente de Todos. Esto es un error muy serio y ojalá no termine por derribar la ley”, concluyó De Leo.