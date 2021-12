Acrogliano reforzó las medidas de cuidado, pero aclaró: “Hoy hay solo un caso grave”

El secretario de Salud del municipio, Pablo Acrogliano, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos después de haber encabezado una conferencia de prensa en la cual se actualizó la situación epidemiológica, a partir del crecimiento de los contagios en la ciudad.

“Reforzamos básicamente las medidas efectivas: vacunación, distanciamiento y uso de tapabocas. El vacunado no termina en un hospital ni fallece, como ocurre con cualquier otra enfermedad viral”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, resaltó que “hoy en Bahía hay un solo internado, tenemos 199 casos activos y hace un año para esta fecha teníamos arriba de 1000. Este número va a ser variable, pero el impacto sobre la cama hospitalaria debería seguir estable para que continuemos bien”.

“La ciudad tiene una historia de adherencia a la vacunación muy alta, ayer charlando con gente de Región Sanitaria nos decía que el 70% de la población tiene las dos dosis. Ampliamos la oferta de vacunación y testeos para hacer diagnósticos rápidos, aislar y bajar la circulación”, resaltó en otro tramo de la entrevista radial.

En paralelo, Acrogliano no vaciló en resaltar que “el vacunado puede contagiarse y contagiar, por eso es importante mantener las medidas. Los síntomas no han variado en líneas generales, pero el mensaje es ante cualquier malestar leve no concurrir a los centros médicos, sino contactarse con el doctor de cabecera, la prepaga, que indicarán qué conducta tomar”.

“De acá a un tiempo no tan prolongado esperamos que sea como la Gripe A, donde la vacuna se incorporó a la norma de la población y habrá enfermos con sintomatología leve. Tenemos un sistema agotado, sobrecargado tanto en lo público como en lo privado”, finalizó el funcionario municipal.