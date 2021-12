Homicidio culposo de Leandro Núñez: “No entendemos por qué el juez lo dejó libre”

La familia de Leandro Núñez, el joven que murió atropellado por Pablo Javier Zúñiga, se mostró disconforme con el resultado del juicio pues, aunque se determinó la culpabilidad, no cumplirá la pena en la cárcel.

“Estoy muy disconforme con el juez (Dr. Gabriel Giuliani) porque para él fue una condena, pero lo que hizo en realidad no fue una condena. Lo que esperábamos era que fuera preso. Si nos aprobó todos los agravantes, el alcohol, la acción temeraria, etc. no entendemos por qué lo dejó libre y le dio la mínima”, dijo a La Brújula 24 Romina Taño, madre de Núñez.

Zúñiga fue condenado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo automotor, por la fuga del imputado, por conducir con un nivel de alcoholemia en sangre igual o superior a un gramo por litro de sangre y por culpa temeraria.

Por eso se le impuso una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. La querella pedía 6 años de prisión efectiva.

Además, el Juez le impuso reglas de conducta que el acusado deberá cumplir durante el término de 4 años como fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, realizar un curso de seguridad vial ante organismos privados o públicos debiéndose acreditar dicha culminación y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, bajo apercibimiento – en caso de incumplimiento – de revocar la condicionalidad de la condena.

El siguiente paso que evalúa la familia de Núñez es una apelación. “Queremos ver si podemos apelar sino vamos a buscar otra vía, porque no estamos de acuerdo con la sentencia. El abogado iba a ver qué posibilidad hay de apelar, porque habiendo una condena no sabemos si se puede”, agregó Taño.