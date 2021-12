Malamud: “Bahía es el epicentro del debate sobre la división de la Provincia”

Las condiciones para retomar el debate sobre una división de la Provincia de Buenos Aires, están comenzando a producirse y Bahía Blanca es el centro de esa discusión, aseguró Andrés Malamud, politólogo e integrante de Juntos.

“Las condiciones para el debate empiezan a producirse, para la división todavía no, eso esta verde. En Bahía el debate se da desde hace dos siglos. Bahía blanca es el epicentro de esa discusión si no se da allí no se da en ningún otro lado, es la plataforma perfecta para darlo”, señaló en charla con el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Malamud agregó que lo piensa así por la tradición de Bahía de pensarse autónoma y donde se tiene conciencia “de la diferencia con el conurbano. No mejor o peor, sino distintos, es decir, por qué están gobernados de la misma manera si las necesidades son distintas”.

El experto señaló que la Provincia de Buenos Aires “es un monstruo, un gigante bobo porque no tiene representación en el Congreso Nacional, entonces las demás provincias se quedan con su coparticipación”.

“La idea de la división es para acercar nuevas provincias a los ciudadanos que ahora viven en Bahía, por ejemplo, y no tienen que ver con La Matanza. Esto en otros países no pasa. La Provincia de Buenos Aires es dos veces más grande que el estado más grande de Brasil y dos veces más grandes que California, el estado más grande de EEUU”, comentó.

Malamud considera que “Bahía tiene sensibilidad y conciencia de no ser igual que el conurbano y la claridad de que constituye un nodo de desarrollo regional. La decisión (de la división) no depende de Bahía, la tiene que tomar la legislatura bonaerense, por lo tanto no solo tiene que tener claro lo que pasa, sino que tiene que convencer a los demás”.

“La UNS brinda el espacio para que se debata, hay un compromiso institucional que pasa por la Municipalidad y por los sectores de la sociedad que se van movilizando. Eso estaba latente y no lo había visto encarnado y con esa impresión me voy de Bahía”, aseguró.

En su visita a la ciudad Malamud se reunió con el intendente Héctor Gay, quien aseguró que el proyecto es “una iniciativa que amerita un debate profundo pensando en el futuro de todo el territorio bonaerense, partiendo por nuestra ciudad y la región”, según refiere una gacetilla de prensa de la Municipalidad.

Participaron de la reunión los diputados provinciales Emiliano Balbín y María Alejandra Lordén; Emiliano Alvarez Porte (secretario de Protección Ciudadana y secretario de Acción Política de la UCR) y Silvina Cabirón (concejala y presidenta del comité local de la UCR).

Posteriormente, Malamud comentó que el intendente Gay tiene “una convicción tranquila” sobre el tema y agregó que “la división de la Provincia no es contra el conurbano ni contra el peronismo. No es una apelación a la solidaridad sino al autointerés, a que los ciudadanos, los dirigentes, Juntos, el peronismo, el conurbano y el interior entiendan que la creación de nuevas provincias no se hace contra nadie y les sirve a todos”.