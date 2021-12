Pet Shop Boys: Hace 34 años estaban en el número 1 con «Always on My Mind»

Un día como hoy -19 de diciembre-, en 1987, Pet Shop Boys llegaron al primer lugar de las listas de singles de Inglaterra con Always on My Mind, cover del sencillo que Elvis Presley popularizó en los setenta.

El dúo había tocado el tema en vivo en un especial televisivo para conmemorar los 10 años de la partida del Rey del Rock, y fue tal su éxito que lo grabaron como un sencillo.

Un estudio británico concluyó que Always on My Mind del dúo de pop electrónico es el mejor número uno de la época navideña.

Esta versión se volvió el sencillo navideño número uno del año. Estuvo en la punta de las listas por cuatro semanas en total, y llegó al número 4 en el Billboard Hot 100.

The Daily Telegraph, en 2004, ubicó la versión en el número 2 en la lista de las cincuenta versiones más exitosas de todos los tiempos.

En octubre de 2014, una encuesta pública de la BBC anunció que la canción fue votada como la mejor cover-version de todos los tiempos.

En el video lanzado para Always on My Mind (el cual es un fragmento de su filme musical surrealista It Couldn’t Happen Here), Neil Tennant y Chris Lowe están sentados delante en un taxi, cuando un pasajero excéntrico entra, representado por el actor británico Joss Ackland. Al final de la canción, él sale del auto, que sigue de largo.

Parado en la calle, musita: «You went away. It should make me feel better. But I don’t know how I’m going to get through» (Se han ido. Debería sentirme mejor. Pero no sé cómo voy a seguir adelante), esta frase es parte de la letra de otra canción de Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This?, que se lanzó anteriormente ese mismo año.