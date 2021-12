María Eugenia Vidal habló sobre la votación del Presupuesto y el discurso de Máximo Kirchner.

En primer lugar, María Eugenia Vidal criticó duramente la forma de manejarse del frente oficialista: “Lo de ayer fue una vez más el ADN del oficialismo, el siempre ‘vamos por todo’, tratando de imponer y someter. Pretendieron en tres días tratar un Presupuesto por el que habían hecho silencio tres meses. Nos llevaron al recinto sin tener los votos y aún así decidieron a una sesión de 21 horas para ver si nos quebraban. Ahí pidieron un cuarto intermedio y los bloques de la oposición dijeron que correspondía que el Presupuesto vuelva a comisión. El presidente de bloque, Máximo Kirchner, empezó a insultar a la oposición demostrando que no quieren diálogo, no saben perder ni reconocerse en minoría. Eso fue lo que pasó en el Congreso”.

“Es una manera de hacer política, pensar que siempre hay que imponerse. El kirchnerismo no votó ningún Presupuesto de Juntos por el Cambio nunca. Ahí no les parecía una irresponsabilidad”, agregó la diputada y ex gobernadora en declaraciones radiales.

En esa misma línea, describió el escenario actual: “La Argentina está atravesando su peor crisis desde el 2001, no estamos para discutir con chicanas y discursos para Twitter. Nos perdimos la primera oportunidad de resolver los problemas en serio”.

“La ampliación de Juntos por el Cambio trae más bloques, algunos de estos están en coordinación con el Pro. Nosotros bajamos al recinto con un concepto muy claro, dar quórum para que se discuta pero con una decisión muy clara de votar en contra. De cara a la acción en el recinto, fuimos todos a votar lo mismo y eso es lo relevante” cerró María Eugenia Vidal al ser consultada por la dificultad de coordinar entre tantos bloques.